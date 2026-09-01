Polícia investiga morte de homem baleado no Distrito de Rio Pardo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/09/2026 às 13h50

A Polícia Civil deverá investigar o homicídio de Paulo C. L. Gomes, de 32 anos, encontrado morto após ser atingido por disparos de arma de fogo no Distrito de Rio Pardo, em Porto Velho. Até o momento, não há informações sobre quem praticou o crime nem sobre a motivação.

O local foi isolado e preservado pela Polícia Militar até a chegada da perícia criminal, responsável pelos procedimentos técnicos na cena. Depois da conclusão dos trabalhos periciais, o corpo da vítima foi recolhido e a ocorrência registrada para investigação.

O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, 1, na Avenida Castelo Branco. Por volta das 2h30, a guarnição da PM que atuava no distrito recebeu a informação de que um homem havia sido baleado e permanecia caído no quintal de uma residência.

Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram Paulo no chão, já sem sinais vitais.

Testemunhas relataram aos militares que algumas pessoas estavam reunidas no quintal momentos antes dos disparos. Paulo estava sentado sobre um poço, enquanto outras duas pessoas permaneciam próximas, acomodadas em cadeiras.

Após ouvirem os tiros, as pessoas que estavam no local correram para dentro da residência em busca de abrigo. Quando retornaram ao quintal, encontraram Paulo caído.

As circunstâncias do homicídio, assim como a identificação do responsável pelos disparos, deverão ser apuradas pela Polícia Civil.