Dr. Benedito Alves Percorre Interior de Rondônia apresentando propostas

Por Assessoria

Publicada em 01/09/2026 às 13h30

Cumprindo extensa agenda pelo interior de Rondônia, o candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves consolida lideranças e apresenta propostas voltadas ao fortalecimento dos municípios e ao aprimoramento da gestão pública.

Conselheiro Aposentado do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) e ex-professor universitário, Benedito Alves traz a bagagem do controle público para defender um mandato pautado na integridade e na transparência, garantindo a correta aplicação dos recursos na Assembleia Legislativa.

Em suas reuniões, o candidato ressalta a importância de canalizar investimentos governamentais para áreas sociais vulneráveis e criticou a falta de assistência em setores fundamentais como a área social e o apoio ao esporte: "É uma indignidade ver atletas que representam Rondônia em competições nacionais e internacionais tendo que vender paçoca nos semáforos para custear passagens e viagens."

Benedito Alves reafirma que o mandato parlamentar deve unir capacidade técnica, ética e sensibilidade social para assegurar que as verbas públicas cheguem de forma justa a quem precisa.