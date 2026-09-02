Coluna SIMPI – Atenção, MEI! Você acaba de receber mais um duro golpe, agora sobre notas fiscais

Por ascom

Publicada em 02/09/2026 às 08h20

Atenção, MEI! Você acaba de receber mais um duro golpe, agora sobre notas fiscais

Mudanças previstas para 2027 ampliam a emissão de documentos fiscais e, segundo o SIMPI, podem tornar mais complexa justamente a rotina de quem deveria contar com um regime simplificado. O Microempreendedor Individual (MEI) deverá enfrentar uma nova realidade a partir de 1º de janeiro de 2027. Mudanças na regulamentação do Simples Nacional, dentro do processo de adequação à Reforma Tributária do Consumo, ampliam as regras de emissão de documentos fiscais nas vendas de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas pelos microempreendedores. Para o SIMPI, a mudança merece atenção porque atinge justamente uma categoria criada com a proposta de simplificar a formalização de pequenos negócios e trabalhadores autônomos. Na prática, atividades extremamente simples do dia a dia passarão a conviver com uma rotina fiscal mais presente. Um barbeiro, uma manicure, um lavador de carros ou outros profissionais enquadrados como MEI precisarão estar atentos à emissão dos documentos fiscais correspondentes às operações realizadas. No caso das prestações de serviços, a regulamentação prevê a utilização da Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) de padrão nacional. Para operações envolvendo mercadorias, a previsão é de utilização preferencial da Nota Fiscal Fácil (NFF). Os sistemas são disponibilizados gratuitamente. Um exemplo simples ajuda a most disponibilizados obrigação poderá afetar a rotina do pequeno empreendedor. Imagine um vendedor de cachorro-quente que trabalha à noite em uma praça ou em frente de casa. Ele atende dezenas de clientes, vende alimentos e bebidas e movimenta pequenas quantias em cada operação. Além de preparar os produtos, atender clientes, receber pagamentos e comprar os ingredientes necessários para trabalhar, esse empreendedor terá que incorporar à rotina as novas exigências relacionadas à documentação fiscal. Para quem comercializa mercadorias, a preocupação vai além da simples emissão de uma nota. A organização das vendas tende a exigir maior atenção às compras realizadas, aos documentos de entrada, ao faturamento e ao controle das mercadorias utilizadas no negócio. Na avaliação do SIMPI, esse aumento de obrigações pode gerar uma estrutura administrativa desproporcional à realidade de quem, muitas vezes, possui faturamento de apenas R$ 3 mil ou R$ 4 mil por mês e trabalha sozinho. Em muitos casos, mesmo que a legislação não obrigue diretamente o MEI a contratar um contador para emitir a nota, o aumento da complexidade pode levar o empreendedor a buscar apoio profissional para conseguir organizar corretamente sua atividade. O principal questionamento levantado pelo SIMPI é justamente sobre o princípio que deu origem ao MEI. O modelo foi criado para facilitar a formalização de milhões de brasileiros que trabalhavam por conta própria, permitindo o acesso a um CNPJ e a um sistema tributário simplificado. Com o aumento das exigências, existe o receio de que parte desses trabalhadores encontre cada vez mais dificuldade para permanecer dentro da formalidade. As mudanças fazem parte de um conjunto maior de adequações do Simples Nacional à Reforma Tributária do Consumo. As Resoluções CGSN nº 190 e nº 191, de 2026, alteraram diferentes procedimentos e incorporaram às regras do regime os novos tributos CBS e IBS. Boa parte dessas alterações produzirá efeitos a partir de janeiro de 2027. Para o SIMPI, outro problema é a falta de uma comunicação suficientemente clara e acessível para o pequeno empreendedor. Afinal, o vendedor de cachorro-quente, o barbeiro, a manicure, o lavador de carros e milhares de outros trabalhadores precisam saber com antecedência o que efetivamente mudará em suas atividades e como deverão se adaptar. O alerta do SIMPI é para que os MEIs acompanhem desde já as novas regras. O pequeno empreendedor precisa de condições para crescer e permanecer na formalidade, e não de uma burocracia incompatível com o tamanho do seu negócio.

Juros altos: Se as grandes estão quebrando, imagine a situação das pequenas empresas

O aumento dos pedidos de recuperação judicial e extrajudicial entre empresas de diferentes setores expõe uma deterioração do ambiente de negócios e amplia a preocupação com a situação de micro, pequenas e médias empresas. Para o economista Otto Nogami, o movimento não pode ser interpretado apenas como resultado de falhas de gestão. O cenário econômico passou a impor uma série de obstáculos à operação das empresas. Entre os fatores estão os juros elevados, o custo do crédito, a inflação, a burocracia, a inadimplência e o aumento das obrigações impostas aos empresários. A combinação desses elementos reduz o espaço para a gestão financeira e dificulta a manutenção das atividades, sobretudo entre negócios de menor porte. A política fiscal também entra nesse quadro. O crescimento dos gastos públicos, segundo Nogami, ocorre em um momento de pressão sobre as contas e contribui para manter o consumo aquecido. Com a inflação demorando a ceder, a taxa básica de juros permanece em patamar elevado, próximo de 14%, elevando o custo de financiamento para empresas e consumidores. Para os pequenos negócios, os efeitos aparecem em despesas como aluguel e energia elétrica, além da folha de pagamentos. A carga tributária elevada, somada à complexidade dos procedimentos para o recolhimento dos impostos, acrescenta outra camada de dificuldade à administração. A pressão também alcança a relação com fornecedores e clientes. De um lado, empresas encontram fornecedores mais rígidos nas condições de pagamento. De outro, a inadimplência dos consumidores afeta o fluxo de caixa. Os bancos, ao mesmo tempo, passam a adotar critérios mais seletivos para a concessão de crédito. Nesse cenário, o aumento das recuperações judiciais e extrajudiciais deixa de ser visto como um conjunto de casos isolados. A avaliação é de que a dificuldade enfrentada pelas empresas resulta da combinação de fatores que atingem diferentes pontos da atividade econômica. A análise também desloca o foco da responsabilidade individual dos gestores para as condições em que os negócios estão operando, já que o aumento das dificuldades empresariais decorre de uma pressão simultânea sobre custos, crédito, demanda e capacidade de pagamento, e não de uma onda isolada de erros de gestão. Para micro e pequenas empresas, que possuem menor margem financeira para absorver aumentos de custos e restrições de crédito, a combinação desses fatores amplia o risco de redução das operações e de atraso nos pagamentos, com maior necessidade de renegociar dívidas.

Alerta: Dívida pública recorde vai deixar os empréstimos mais caros para a sua empresa

O crescimento da dívida pública passou a ocupar espaço nas discussões sobre o cenário econômico e seus efeitos sobre empresas e investimentos. No Brasil, a dívida pública aumentou 10 pontos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos quatro anos e chegou a 82% do PIB. O movimento ocorre em um ambiente de juros elevados e aumenta a preocupação do mercado com a capacidade do governo de administrar e refinanciar seus compromissos. Segundo o professor Hudson Bessa, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o nível da dívida influencia a percepção de risco dos investidores. Quanto maior a preocupação com a capacidade de pagamento do governo, maior tende a ser a remuneração exigida pelo mercado para financiar a dívida. Esse movimento pode ser observado nos títulos públicos de longo prazo. Os papéis do Tesouro IPCA+ chegaram a oferecer inflação mais 8% ao ano, inclusive em vencimentos de 20 e 30 anos. O custo dos juros também tem peso nas contas públicas. Em 2025, o Brasil gastou mais de R$ 1 trilhão apenas com juros da dívida. O cenário também aparece nos Estados Unidos. Os títulos do Tesouro americano com prazo de 30 anos chegaram a ser negociados com juros de 5,30%, enquanto a dívida pública do país alcançou cerca de 120% do PIB. A projeção citada por Bessa aponta para uma relação próxima de 130% do PIB em 2030. A elevação do custo para financiar as dívidas públicas pode se prolongar enquanto os níveis de endividamento permanecerem elevados. Para as empresas, o efeito ocorre por meio do custo de capital. Taxas de juros mais altas encarecem empréstimos, financiamentos e investimentos e podem reduzir o ritmo de expansão da economia. No Brasil, esse quadro se soma ao aumento das recuperações judiciais e extrajudiciais. Com o crédito mais caro e a perspectiva de manutenção dos juros em patamar elevado, empresas que já enfrentam dificuldades financeiras podem encontrar mais obstáculos para renegociar dívidas ou obter recursos para manter as operações. A perspectiva exige das empresas maior atenção ao planejamento financeiro. A recomendação é considerar um cenário de crescimento econômico menor nos próximos anos e de custo de capital elevado, com possibilidade de novas altas nos juros. Nesse ambiente, decisões sobre investimentos e endividamento, assim como a gestão do fluxo de caixa, passam a depender também da trajetória das contas públicas e da percepção de risco dos mercados. A evolução da dívida soberana, portanto, deixa de ser apenas uma questão fiscal e passa a influenciar diretamente as condições de financiamento das empresas.

Endividamento de produtores rurais chega a R$ 200 bilhões e reduz investimentos no agronegócio

O endividamento dos produtores rurais chegou a R$ 200 bilhões no Brasil, segundo dados do Banco Central citados pelo economista Felipe Prince, especialista em agronegócio. O valor representa cerca de 20% da carteira de crédito rural das instituições financeiras. Historicamente, a parcela das dívidas ficava entre 5% e 10%. O aumento da dívida ocorre em um período de pressão sobre o caixa dos produtores. Perdas de safra provocadas por eventos climáticos, como as registradas em 2024, afetaram a capacidade de pagamento. No Rio Grande do Sul, um dos principais produtores de grãos do país, os impactos climáticos também reduziram a produtividade. A queda dos preços de commodities como soja e milho acrescentou outra pressão sobre as receitas do setor. Ao mesmo tempo, a elevação das taxas de juros aumentou o custo dos financiamentos e contribuiu para o crescimento do endividamento. Nesse cenário, o Projeto de Lei 5.122/2023 prevê mecanismos para a renegociação das dívidas dos produtores rurais. Entre as medidas em discussão está a possibilidade de alongamento dos débitos por até dez anos. A proposta ainda tramita no Legislativo. A dificuldade financeira já afeta as decisões de investimento no campo. Segundo Prince, produtores com problemas de fluxo de caixa reduziram a compra de máquinas agrícolas, como tratores e colheitadeiras, além dos gastos com insumos. O efeito alcança também empresas que integram a cadeia produtiva. Fornecedores de insumos e agroindústrias dependem da capacidade de pagamento dos produtores para manter suas próprias operações. A renegociação das dívidas, portanto, pode alterar as condições financeiras de diferentes segmentos ligados à produção rural. A combinação entre perdas de produtividade e preços menores das commodities, somada aos juros elevados, criou um cenário de pressão sobre a renda e o financiamento do produtor. Para o setor, a capacidade de reorganizar as dívidas passa a ter impacto sobre o fluxo de caixa e sobre o nível de investimento nas próximas safras.

Setembro da última chance! O Prazo para opção ao Simples já começou!

Por causa da reforma tributária, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) antecipou a escolha de regime tributário em quatro meses. As empresas que desejarem ingressar no regime em 2027 deverão fazer o pedido de 1º a 30 de setembro de 2026. Até então, a opção pelo Simples era realizada em janeiro de cada ano. A alteração foi regulamentada pela As micro e pequenas empresas devem estar atentas. Começa nesta terça-feira (1º) o prazo de adesão ao Simples Nacional, regime simplificado de tributação para quem fatura até R$ 4,8 milhões por ano.Por causa da reforma tributária, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) antecipou a escolha de regime tributário em quatro meses. As empresas que desejarem ingressar no regime em 2027 deverão fazer o pedido de 1º a 30 de setembro de 2026. Até então, a opção pelo Simples era realizada em janeiro de cada ano. A alteração foi regulamentada pela Resolução CGSN nº 186, de 9 de abril de 2026 . As normas incorporaram ao regime simplificado o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributos criados pela reforma tributária sobre o consumo. A nova regra vale para empresas que ainda não são optantes pelo Simples Nacional e querem utilizar o regime a partir de janeiro de 2027.

Principais prazos

1º a 30 de setembro de 2026: período para solicitar a opção pelo Simples Nacional para 2027;

1º de janeiro de 2027: início dos efeitos da opção; até 30 de novembro de 2026 prazo para desistir da opção feita em setembro;

1º a 31 de março de 2027: nova oportunidade para escolher o recolhimento do IBS e da CBS pelo regime regular, com efeitos no segundo semestre.

Quem fizer o pedido em setembro poderá cancelar a solicitação até 30 de novembro de 2026. Já para o MEI a mudança não altera o calendário de opção pelo Simei, sistema aplicável ao microempreendedor individual (MEI).