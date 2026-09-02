PREVISÃO DO TEMPO: Rondônia tem previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva nesta quarta-feira (2)

Por Viviane Bessa

Publicada em 02/09/2026 às 08h00

Pancadas ocorrem em diferentes áreas da região, enquanto umidade pode cair para 20% no Amazonas e no Pará

A quarta-feira (2) será marcada por muitas nuvens e chuva em diferentes pontos da Região Norte. Além das precipitações, áreas do Amazonas e do Pará devem registrar baixos índices de umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, há possibilidade de chuva isolada em grande parte do estado. Em Palmas, os termômetros variam entre 24°C e 39°C.

No Pará, são previstas pancadas de chuva isoladas, principalmente no oeste e no norte paraense. Em áreas do centro e sudeste do estado, a chuva ocorre de forma mais pontual. Belém terá mínima de 24°C e máxima de 34°C.

No Amapá, o tempo fica com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Em Macapá, as temperaturas ficam entre 25°C e 33°C.

Em Roraima, há possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. Boa Vista registra mínima de 27°C e máxima de 36°C.

No Amazonas, as pancadas de chuva isoladas atingem diferentes áreas do estado, com possibilidade de trovoadas em setores do oeste amazonense. Em Manaus, a temperatura varia de 28°C a 37°C.

Em Rondônia, a previsão indica muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Porto Velho terá mínima de 24°C e máxima de 35°C.

No Acre, também são esperadas pancadas de chuva isoladas, com maior instabilidade em áreas do oeste do estado. Em Rio Branco, os termômetros variam entre 23°C e 37°C.

A umidade relativa do ar pode ficar entre 30% e 20% no nordeste do Amazonas e em boa parte do Pará.

O QUE É PRECIPITAÇÃO?

A radiação solar e o vento promovem a evaporação; o vapor resfriado condensa em núcleos, formando nuvens e, quando as gotículas ou cristais crescem o suficiente, ocorre precipitação. Considera-se precipitação toda água líquida ou sólida que cai das nuvens e alcança o solo (garoa, chuva, chuva/garoa congelante, neve, granizo, graupel, etc.). Sua quantidade é medida por pluviômetro (com registro contínuo via pluviógrafo) e expressa preferencialmente em milímetros.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).