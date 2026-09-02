Bagattoli celebra avanço da transposição; Montes questiona critério do nome de urna; e Fúria fala do pedágio na BR-364

Por Sérgio Pires

Publicada em 02/09/2026 às 08h23

DE OLHO NO STF: PROJETO DOS CONSERVADORES E DA DIREITA DE DOMINAR O FUTURO SENADO VAI DAR CERTO?

O discurso dos principais nomes do conservadorismo e da direita no Brasil é que a eleição ao Senado é tão importante quanto a disputa presidencial. A batalha deste grupo é eleger o maior número de senadores, para terem o poder de, entre outras coisas, abrir processos de impeachment contra ministros do STF.

Obviamente que a anistia ampla, geral e irrestrita para todos os injustamente condenados pelo golpe que não houve, do 8 de Janeiro, também está nas prioridades.

O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu a dedo alguns nomes, como seu amigo pessoal Bruno Scheid, em Rondônia, que pode inclusive usar o nome dele na campanha, conforme já autorizou a Justiça Eleitoral. Não há dúvida que este projeto tem, basicamente, um único alvo: o hoje ministro Alexandre de Moraes.

Mas conseguirão? Não há certeza, embora alguns indícios apontem para a possibilidade de que, sim, direita e conservadores terão maioria no Senado, mas provavelmente não com tão grande diferença como ainda se alardeia.

Os partidos Novo e PP certamente ficariam na bancada conservadora. Já no Republicanos, a tendência é que os eventualmente eleitos fiquem em cima do muro, mas sempre do lado de quem estiver sentado na cadeira principal do Planalto. Da direita, o Novo é o que mais combate o STF. Tem chances de eleger pelo menos um senador, Marcel van Hattem, do Rio Grande do Sul.

O PL bolsonarista é o que sonha em eleger mais senadores. Hoje, o partido tem ainda oito nomes entre os que permanecem no cargo até 2030. Tem candidatos em 25 das 27 unidades da federação brasileira. Em Rondônia, por exemplo, conta com dois nomes muito fortes: Fernando Máximo e Bruno Scheid.

No Estado, contudo, há outras candidaturas de direita, como as de Mariana Carvalho e Sílvia Cristina, que poderiam se encaixar neste núcleo de apoio às medidas defendidas pelos conservadores. Acir Gurgacz já disse que não é nem direita e nem esquerda, que só olha para a frente. Luiz Fernando, do PSD, é conservador. Os demais não têm chance.

A esquerda em Rondônia tem como principal nome a petista Luciana Oliveira, que, aliás, já recebeu 1 milhão e meio de reais para sua campanha. Outra que teria chance, Neidinha Suruí, do PSB, ao menos até a terça-feira, não tinha recebido um centavo.

A última pesquisa Quaest/Rede Amazônica sobre o Senado, colocou Máximo um pouco à frente, mas Mariana, Silvia e Scheid empatados, com Acir em ascendência. Quem serão os dois escolhidos?

Serão dois fechados com o projeto de poder defenestrar ministros ou alguém de centro ou da esquerda pode surpreender?

Por enquanto, está tudo embolado. A reta final da campanha é que vai definir tudo.

NÃO É SÓ O PEDÁGIO! PAGAMOS TAMBÉM O MAIOR PREÇO DO BRASIL PELA SACA DE CIMENTO PRODUZIDA AQUI MESMO

Há algo de podre no reino do cimento em Rondônia! Por que? Aqui, pagamos o maior preço do país, mesmo tendo uma fábrica da Votarantin aqui mesmo, no Estado, mais ainda, que está isenta de 95 por cento dos impostos, beneficiada pela legislação estadual de atração de indústrias.

O resumo da ópera: a saca de cimento produzido aqui no Estado custa hoje 60 reais. No Nordeste, custa 30 reais. Em Goiás, custa 29 reais. Por isso, todos os meses, chegam carretas carregadas com 150 toneladas do produto vindo de Goiás, a mais de 2.400 quilômetros de distância. O motivo simples. O custo da saca (39 reais) mais o do transporte (23 reais) torna a saca vinda de tão longe ainda 8 reais a menos do que se ela fosse comprada aqui.

Tem mais: se comprada na mesma fábrica do Mato Grosso, a saca de cimento custaria quase 30 reais a menos. Só que o comprador de Rondônia é proibido de comprar lá. A fábrica simplesmente não aceita os pedidos vindos do nosso Estado. Tem que comprar aqui, pagando um preço absurdo.

A situação é tão complicada que o cimento em Vilhena é vendido a 51 reais a saca, porque lá tem concorrência. Só em outras cidades e na Capital, é que o preço absurdo não muda. Parece inacreditável, mas não é.

O que se ouve nos bastidores é que, na próxima legislatura, será pedida a criação de uma CPI para investigar o que está acontecendo com o cimento de Rondônia, até porque 95 por cento dos produtos necessários estão a menos de 200 metros da fábrica.

Que se investigue, para que toda verdade seja mostrada!

NOS DINOS, FÚRIA FALA DO QUE FEZ COMO PREFEITO E QUE VAI PRIORIZAR A SAÚDE PÚBLICA, CASO SEJA GOVERNADOR

Se deixarem, Fúria fala como uma metralhadora. Resume as principais realizações como prefeito de Cacoal; vai da entrega de hospitais ao transporte coletivo gratuito; das obras de saneamento e 80 por cento de esgoto ao transporte coletivo de mais de 80 ônibus; do apoio aos pequenos agricultores; da sua estreia na política como vereador até os quase 90 por cento de aprovação no segundo mandato na Prefeitura, quando deixou o cargo para disputar o Governo.

Ao encerrar o ciclo de sabatinas com os Dinossauros, na Parecis FM, Adailton Fúria disse o que pretende fazer, caso chegue ao Governo. Vai priorizar a saúde pública. Usar estruturas existentes para transformar em hospitais, como o fez em Cacoal. Vai concluir um prédio com obras paralisadas na cidade e transformá-lo num hospital. Vai fazer o mesmo em Ji-Paraná e Ariquemes, apenas como dois exemplos.

Na segurança, quer copiar projetos que deram certo em outras regiões do país, com implantação dos “laranjinhas”, para vigiar comércio e residências. Quer valorizar a Polícia Militar e investir pesado na melhoria da segurança à população.

Fúria também destacou o crescimento do seu nome em diferentes pesquisas. Lembra que começou com 12 por cento e hoje cresceu para 21 pontos, enquanto, destaca, seu principal opositor, Marcos Rogério, chegou a ter 39 pontos e agora teria 24, segundo a última pesquisa.

Falou sobre a BR 364 e os pedágios; defendeu a regularização fundiária; protestou contra a queima de propriedades e de balsas do garimpo e garantiu que, no governo, vai liderar todas as batalhas em favor da produção do Estado e em busca de Justiça para que os produtores não sejam prejudicados

Fúria garantiu ainda que quer governar com o rondoniense, porque, alega, “gosto de gente”. E criticou quem, segundo ele, quando no poder, se preocupa apenas consigo mesmo e não com o povo.

O candidato do PSD ao Governo está afiado. E diz que, pelo que tem ouvido nas ruas por onde anda, em toda a Rondônia, não pode deixar de estar muito otimista!

CÂMARA DE PORTO VELHO: É FAKE QUE DOIS VEREADORES PERDERAM MANDATOS POR FRAUDE DO PSB

O que se fala é que os vereadores Everaldo Fogaça e Adalto do Bandeirantes vão mesmo perder seus mandatos na Câmara Municipal de Porto Velho. Se depender do Tribunal Regional Eleitoral a resposta é positiva, ao menos no caso de Fogaça, já que Adalto não está incluído no processo. Por 7 votos a 0, os desembargadores consideraram que o PSB, na eleição municipal, praticou fraude na cota de gênero.

Todos os votos para os candidatos da legenda socialista foram anulados. Numa recontagem, ao menos um vereador, por enquanto Fogaça, do PSD, que nada têm a ver com a falcatrua, pode acabar perdendo seu mandato.

Há, contudo, ainda informações importantes. Ainda cabe recurso, tanto ao próprio TRE quanto ao TSE, coisa que Fogaça e outros prejudicados, se houver, farão. Fogaça alega, também, que não se tem certeza de quem perderá o mandato, porque isso ainda não foi definido pela Justiça Eleitoral.

Os dois vereadores que estariam prestes a serem defenestrados dos seus mandatos, por culpa de um partido que não é o deles, também estão esperançosos de que o TSE possa, eventualmente, mudar a decisão, como o fez o ministro Dias Toffoli, em situação com alguma semelhança ocorrida na Câmara Municipal de Candeias do Jamari, embora, neste caso, o TER já tenha dado ganho de causa aos vereadores.

O caso ainda vai um pouco mais longe. Os eventuais atingidos poderão recorrer, mas já fora do mandato. Os suplentes Evaldo da Agricultura e Jamilton Costa estão esperando a chance de assumir.

JUSTIÇA ELEITORAL PUNE FÚRIA POR WATTS APP, MAS AINDA NÃO DECIDIU CASO DE JAIR MONTES, QUE NÃO PODE USAR O PRÓPRIO NOME

A Justiça Eleitoral está de olho…em Adailton Fúria. Vários pedidos encaminhados pela coligação liderada por Marcos Rogério, do PL, têm sido acatadas, com a aplicação de multas e outras penalidades ao candidato do PSD. A última aconteceu no final de semana. Petição do advogado Nelson Canedo, que representa a coligação de Rogério, conseguiu derrubar o watts app de Fúria por 48 horas.

Ele teve que ficar fora do ar entre o domingo e a terça-feira, por não ter registrado seu watts de campanha, junto à Justiça Eleitoral. Uma firula jurídica, mas, mesmo assim, precisa ser cumprida.

O juiz eleitoral auxiliar Kherson Maciel Gomes Soares acatou a sustentação de que publicidades de campanha estavam sendo veiculadas em um canal do WhatsApp que não constava do Requerimento de Registro de Candidatura de Adailton. O pedido formulado pretendia a suspensão temporária do canal e a interrupção de novas postagens.

A Justiça Eleitoral tem ficado de olho, principalmente em questões que envolvam o uso de Internet. Mas ainda não analisou, por exemplo, o caso de Jair Montes. O Ministério Público quer impedir o uso do nome próprio, que é dele mesmo, porque homônimo do pai. Mas no caso de Paulo Moraes, irmão do prefeito Léo Moraes, que usa o nome do pai, o inesquecível deputado Paulo Moraes, o MP não considerou ilegal.

Se não houver critérios iguais para todos, a partir do próprio Ministério Público Eleitoral e se as punições não forem iguais para todos, aí o público fica sem entender o que está acontecendo.

NEGÓCIO DA CHINA: RONDÔNIA PODE GANHAR NOVA EMPRESA E AS TRATATIVAS ESTARIAM MUIITO PERTO DE DAR CERTO

Vale a máxima: o segredo é a alma do negócio. E é no mais absoluto segredo, daqueles que só se fala baixo, no pé do ouvido, que estariam havendo tratativas para a implantação de uma gigantesca empresa chinesa em Rondônia. O assunto faz parte da agenda e de conversas a boca pequena, de apenas um limitadíssimo número de pessoas, por isso não há ainda muitos detalhes.

O que se sabe? Que um importante líder empresarial estaria negociando a vinda de um pesado grupo da China para começar a funcionar em Rondônia, já a partir do segundo semestre de 2027 ou, no mais tardar, no início de 2028. Varias reuniões já teriam ocorrido e, ao que parece, as negociações estariam na reta final.

Uma das possibilidades que se aventa em relação ao assunto é que a parceria envolveria uma empresa do ramo de automóveis. Não há mais detalhes sobre se seria apenas na área comercial ou poderia envolver, pela grandiosidade do investimento, alguma possibilidade de montagem de veículos aqui mesmo, no nosso Estado.

Tem fundo de verdade? Tem sim. Claro que a concretização de todo o negócio, que pode envolver alguns milhões de reais, depende de uma série de fatores, para dar certo. O que uma fonte bem informada adiantou, contudo, é que o assunto está andando rapidamente e que, se a decisão fosse hoje, ele juraria que o negócio será fechado em breve.

Tão logo haja novas informações, elas serão repassadas por aqui, neste Blog.

BAGATTOLI ANUNCIA IMPORTANTE AVANÇO NA VOTAÇÃO DA PEC DA TRANSPOSIÇÃO PARA AINDA ESTA SEMANA

O senador Jaime Bagattoli está comemorando um importante avanço na tramitação da PEC que trata da transposição dos servidores do ex-território federal de Rondônia. Segundo ele, a PEC deve ser incluída na pauta da Comissão de Constituição e Justiça ainda esta semana

Bagattoli foi um dos principais colaboradores pelo desarquivamento e aprovação da PEC no Senado Federal. Ele já havia cobrado do presidente da Câmara, Hugo Motta, o início imediato da tramitação da emenda e, inclusive, destacado o parecer do relator da PEC, o deputado federal Acácio Favacho, do Amapá.

Sobre o assunto, Bagattoli comentou que “é importante esclarecer que essa PEC preenche todos os requisitos legais, técnicos e formais para tramitar na Câmara. Não vejo motivos para que ela não tramite de forma rápida na Casa, até porque conseguimos isso aqui no Senado”.

Ele acrescentou que “já passou da hora de reconhecermos a contribuição desses servidores para Rondônia, Amapá e Roraima. Estamos falando de fortalecer a segurança jurídica e a responsabilidade fiscal”, declarou o senador.

Desde que assumiu o mandato, Bagattoli tem tido protagonismo na luta pela transposição dos servidores dos ex-territórios. Ele foi um dos senadores que assinou o desarquivamento da PEC 07/2018 em março de 2023. A partir disso, adotou uma série de agendas e reuniões para garantir o avanço da proposta.

GOVERNO ABRE SEMANA DA PÁTRIA E PREFEITURA PROMOVE DESFILE DE ESCOLAS MUNICIPAIS

A terça-feira abriu as comemorações da Semana da Pátria, com dois eventos importantes. Pela manhã, mais cedo, uma solenidade no Palácio Rio Madeira/CPA abriu as festividades, sob o comando do governador interino, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alexandre Miguel.

O evento reuniu autoridades, servidores públicos, estudantes da Escola Dom Pedro I, da Educação Infantil da Escola Aconchego da Mamãe e familiares e marcou o início das atividades que seguem até o dia 7 de setembro.

O governador em exercício de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, destacou a importância de participar da abertura da Semana da Pátria e falou sobre a responsabilidade de estar à frente do Estado durante o período de interinidade.

Sobre a mensagem deste ano, especialmente em um período de eleições, ele ressaltou a importância do patriotismo e da escolha consciente dos representantes. “A mensagem para a Semana da Pátria é fortalecer o nosso patriotismo. Rondônia é um estado muito especial para todos nós. É trabalhar pelo progresso do nosso estado”, afirmou.

Já à tarde, a partir das 16 horas, aconteceu o desfile cívico “Marchando pela Educação”, realizado na sede da Prefeitura de Porto Velho, na Av. 7 de Setembro com a Avenida Farquar. As ruas centrais da Capital foram tomado pelas bandas e grande número de estudantes, abrindo as festividades.

VIVA O BRASIL E SUAS LEIS DE APOIO AOS BANDIDOS: ESTUPRADOR CONDENADO A 121 ANOS USA SAIDINHA PARA ESTUPRAR DE NOVO!

Desde o início dos anos 2000, um bandido, Vanster da Silva, cometia uma série de crimes, incluindo inúmeros estupros. Ficou conhecido no Rio de Janeiro como “O Maníaco do Scort Azul! Foi preso oito vezes, sempre recebendo benefícios da lei. No final, foi condenado a 121 anos de cadeia, somando-se todas as suas penas.

O estuprador, que durante longos anos destruiu muitas vidas de meninas, jovens e mulheres já adultas, contudo, recebeu um presente no último Dia dos Pais. Teve sua “saidinha” autorizada. E o que fez? Isso mesmo, estuprou de novo. A vítima agora foi uma garota de 16 anos, outra vida arrasada para sempre.

E aqueles protestos contra quem comete violência contra as mulheres? E a gritaria do “cansamos de sermos estupradas e agredidas”? E a solidariedade do “mexeu com uma, mexeu com todas?” Nada. Zero. Certamente porque só vale quando a vítima é esquerdista ou tem algum amigo, parente ou namorado que não professa outra ideologia.

Nem uma só palavra de nenhuma entidade dos direitos humanos para ajudar a jovem vítima a enfrentar seu drama. Nada de críticas a uma legislação putrefata, que dá direito de sair às ruas a um bandido condenado a mais de um século de prisão. E ainda há outro perigo: quem criticar e protestar, pode ter que responder ante a Justiça!

Esta vergonhosa medida de autorizar bandidos e facínoras a saírem da cadeia em dias festivos (como já ocorreu, apenas usando só um exemplo, com a assassina Suzane Von Richthofen, líder do ataque que trucidou seus próprios pais) é uma chaga na sociedade brasileira, apoiada apenas por aqueles que estão se lixando para as vítimas, mas não querem que os coitados dos bandidos sejam punidos como deveriam.

Trágico. Terrível. Doentio!

PERGUNTINHA

Alguém aí está surpreso que a mídia carpete (aquela que o governo Lula usa para limpar seus sapatos) começou agora a destruir a imagem da lobista Roberta Luchsingher, sócia de Lulinha, para transformá-la na grande vilã, tentando livrar os demais envolvidos nas falcatruas, por causa do uso ilegal de verbas para um grupo suspeito de vários crimes?