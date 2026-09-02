Luizinho Goebel intensifica campanha com reuniões em associações rurais de Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 02/09/2026 às 08h40

O deputado estadual Luizinho Goebel (PL), candidato à reeleição, intensificou sua agenda de campanha em Vilhena com reuniões junto a produtores rurais, moradores e lideranças comunitárias. As atividades foram realizadas nesta segunda-feira (31), com foco nas demandas das comunidades da zona rural.

Durante a agenda, o parlamentar esteve na Associação Flor da Serra e na Associação Agrovila Renascer, onde conversou com moradores e produtores e apresentou ações realizadas durante seu mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Entre os assuntos discutidos estiveram as condições das estradas rurais, melhorias na infraestrutura das comunidades e investimentos para fortalecer a produção. As reuniões também serviram para que os moradores apresentassem demandas diretamente ao candidato.

Goebel destacou a importância de manter contato direto com as comunidades rurais e acompanhar de perto as necessidades de quem vive e trabalha no campo.

A agenda em Vilhena faz parte da mobilização do deputado durante a campanha pela reeleição. Além das reuniões em comunidades rurais, o candidato tem participado de encontros com apoiadores, lideranças e representantes de diferentes setores.

Na disputa por mais um mandato na Assembleia Legislativa, Luizinho Goebel busca manter a atuação política construída ao longo de sua trajetória parlamentar e ampliar a presença junto às comunidades do Cone Sul e de outras regiões de Rondônia.