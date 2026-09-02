Motociclista menor foge da polícia e provoca colisão frontal na zona rural

Por jaruonline.com

Publicada em 02/09/2026 às 09h00

Um adolescente ficou ferido após fugir de uma abordagem policial e se envolver em um acidente de trânsito no final da tarde desta terça-feira (1º), na Linha 659, km 2, no distrito de Colina Verde, em Governador Jorge Teixeira.

Segundo o registro policial, por volta das 17h, uma guarnição realizava patrulhamento pelas vias do distrito quando avistou uma motocicleta Honda XRE 190 trafegando em velocidade incompatível com a segurança da via.

Os policiais deram ordem de parada utilizando os sinais luminosos e sonoros da viatura, mas o condutor não obedeceu e iniciou uma fuga, seguindo por uma linha vicinal.

A equipe policial acompanhou a motocicleta por aproximadamente três quilômetros. Durante o trajeto, o condutor perdeu o controle ao fazer uma curva, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra uma Honda Titan 150, que seguia no sentido oposto.

Com a colisão, as duas motocicletas ficaram danificadas. Os envolvidos apresentaram ferimentos leves e foram orientados a procurar atendimento médico, mas, conforme o registro, recusaram o encaminhamento ao pronto-socorro.

Após o acidente, os policiais realizaram a abordagem e constataram que o condutor da XRE era menor de idade. Uma responsável pelo adolescente compareceu ao local e acompanhou os procedimentos.

As motocicletas passaram pelos procedimentos administrativos de trânsito. Como não havia meios disponíveis para o recolhimento dos veículos ao órgão de trânsito, ambos foram liberados aos responsáveis indicados na ocorrência.

O adolescente e sua responsável foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Jaru, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

De acordo com o registro, a ocorrência foi comunicada como possível ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, relacionado à condução de veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança, além de outras possíveis infrações de trânsito.

A Polícia Civil deverá analisar as circunstâncias do caso e adotar as medidas previstas na legislação.