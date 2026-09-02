Prefeitura de Guajará-Mirim realiza abertura oficial da Semana da Pátria

Por ASSESSORIA

Publicada em 02/09/2026 às 08h54

Cerimônia realizada no pátio do Executivo Municipal reuniu estudantes, atletas, autoridades civis e militares e a população, marcando o início das celebrações alusivas à Independência do Brasil.

Na manhã do dia 1º de setembro, a Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim realizou, no pátio do Executivo Municipal, a cerimônia oficial de abertura da Semana da Pátria.

O evento reuniu estudantes, atletas, autoridades civis e militares, representantes de instituições públicas e a população, em um momento de celebração, civismo e valorização dos símbolos nacionais.

A abertura marcou o início da programação alusiva à Independência do Brasil, reafirmando a importância das tradições cívicas e da participação da comunidade na preservação da história e dos valores que contribuem para a formação cidadã das novas gerações.

Durante a solenidade, também foi destacada a importância da atuação conjunta das instituições públicas e educacionais na transmissão de valores como cidadania, respeito, patriotismo e integração comunitária.

A programação da Semana da Pátria terá continuidade ao longo dos próximos dias, reunindo escolas, instituições militares, órgãos públicos e a população em diversas atividades voltadas às celebrações da Independência do Brasil.

As atividades reforçam o compromisso do Município com a valorização das tradições cívicas e com a participação das novas gerações na construção de uma sociedade cada vez mais consciente de sua história e de seus valores.