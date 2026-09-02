Quatro homens são presos pela PM após sequestrar e agredir adolescente

Por NewsRondônia

Publicada em 02/09/2026 às 09h30

Quatro homens foram presos em flagrante na madrugada da última quarta-feira, 2, sob a suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio e sequestro relâmpago registrados na Rua Raimundo Capa Grande, situada no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Porto Velho. De acordo com as informações apuradas pelo Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, um adolescente relatou aos policiais militares que estava nas proximidades de uma tabacaria localizada na Avenida Rio de Janeiro quando um automóvel modelo Corolla de cor preta parou abruptamente próximo a ele. Na ocasião, 4 indivíduos desembarcaram do veículo, abordaram a vítima mediante uso de força física e a obrigaram a entrar no carro.

O adolescente foi transportado contra a sua vontade até o interior de uma residência na região, local onde passou a sofrer sessões de agressões físicas cometidas pelos suspeitos. Em decorrência da violência empregada, o menor sofreu lesões corporais expressivas na mão direita, na cabeça e em diversas outras partes do corpo. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e conseguiu localizar os envolvidos diretamente em frente ao imóvel apontado. Durante a abordagem tática, os agentes apreenderam pertences pessoais, aparelhos celulares, porções de substância análoga à maconha e um cigarro da mesma droga encontrado nas imediações da casa.

Uma equipe de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestou atendimento de primeiros socorros à vítima no local dos fatos e, em seguida, realizou sua remoção para a Unidade de Pronto Atendimento da zona leste para receber cuidados médicos especializados. Questionado pelas autoridades, um dos suspeitos alegou que a motivação para a violência praticada estaria ligada a um incidente anterior, afirmando ter sido agredido e roubado pelo adolescente e por outros indivíduos dias antes. Os 4 suspeitos receberam voz de prisão imediata, tiveram seus direitos constitucionais assegurados e foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde permaneceram reclusos e à disposição da justiça.