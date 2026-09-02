Previsão de tempestades e ventos fortes para o fim de semana coloca equipes da Energisa em estado de atenção

Por ENERGISA

Publicada em 02/09/2026 às 10h10

Diante da previsão da NetClima de tempestades nesta sexta-feira (4), acompanhada de raios e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h, a Energisa reforçou o planejamento preventivo das equipes, dos recursos e das estratégias de atuação em todo o estado de Rondônia.

O alerta meteorológico aponta aumento gradual da instabilidade. No sábado (5), o cenário tende a se tornar mais crítico, com previsão de chuva forte, condição que também pode se estender ao domingo (6). A atenção é maior para os municípios de São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura e algumas localidades da região sul do estado.

Segundo o gerente de Operações da Energisa Rondônia, Carlos Augusto Finco, o acompanhamento antecipado das condições climáticas permite preparar a operação e agilizar a respostas.

“Estamos monitorando a evolução do cenário em tempo real e organizando previamente as equipes e os demais recursos necessários. Esse planejamento é fundamental para que possamos responder com rapidez e segurança caso as chuvas provoquem impactos na rede elétrica”, explica.

Chuvas fortes, raios e rajadas de vento podem causar a queda de árvores, lançar galhos e outros objetos sobre a rede, além de danificar cabos, postes e equipamentos. Dependendo da gravidade e das condições de acesso ao local, os reparos podem exigir procedimentos mais complexos para garantir a segurança dos profissionais e da população.

Em caso de situações emergenciais, a Energisa aciona seu Plano de Contingência, com atuação integrada das equipes de campo, técnicos, supervisores, atendimento ao cliente e áreas de apoio operacional. Os atendimentos que envolvam risco à vida e interrupções que afetem um maior número de clientes são priorizados.

“Nosso trabalho envolve diferentes áreas atuando de forma coordenada, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A prioridade é restabelecer o fornecimento no menor tempo possível, mas sempre respeitando todos os procedimentos de segurança, especialmente durante chuvas intensas, quando o acesso e a execução dos serviços podem se tornar mais desafiadores”, acrescenta Carlos Augusto Finco.

Orientações de segurança durante os temporais

A Energisa reforça alguns cuidados importantes:

Procure abrigo em local fechado ao perceber a aproximação da chuva;

Evite áreas abertas, árvores, postes e estruturas metálicas;

Se possível, e com segurança, retire aparelhos eletroeletrônicos das tomadas antes da tempestade;

Jamais se aproxime de cabos rompidos ou objetos em contato com a rede elétrica;

Ao dirigir, evite áreas alagadas e não estacione sob árvores de grande porte;

Se um cabo cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro, não toque nas partes metálicas e peça ajuda.

Ocorrências envolvendo falta de energia, cabos rompidos ou objetos sobre a rede devem ser comunicadas pelo aplicativo Energisa On, pelo WhatsApp Gisa, no número (69) 99358-9673, ou pelo telefone 0800 647 0120.