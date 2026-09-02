Reforma da Suprema Corte da Venezuela avança no Congresso do país

Por G1

Publicada em 02/09/2026 às 15h20

Deputados aprovaram aumentar comissão que escolherá futuros juízes da Suprema Corte. Magistrados atuais são todos alinhados ao governo venezuelano. Reforma faz parte de negociações entre governo e oposição para melhorar sistema político antes de novas eleições.

A Assembleia Nacional da Venezuela deu mais um passo nesta terça-feira (1º) em direção a uma reforma que pretende trocar todos os juízes da Suprema Corte, atualmente alinhados ao governo.

A assebleia — equivalente à Câmara dos Deputados — aprovou um aumento no número de membros da comissão que selecionará os novos magistrados da mais alta corte do país.

Pela reforma aprovada nesta terça, o número de membros da comissão de indicação da Suprema Corte passa de 21 para 23. O grupo será composto por 11 parlamentares e 12 representantes da sociedade civil e avaliará e fará a pré-seleção de uma lista de 32 candidatos a magistrados.

A aprovação faz parte das negociações em curso entre o governo interino da Venezuela, apoiado pelo governo de Donald Trump, e a oposição para reformar o sistema político venezuelano antes de futuras eleições.

No último pleito presidencial, em 2024, os atuais juízes da Suprema Corte respaldaram a reeleição do então presidente, Nicolás Maduro, apesar de a oposição ter reivindicado vitória com base em contagens independentes das atas eleitorais.

As negociações, que começaram em agosto, discutem mudanças na Suprema Corte — cujos atuais magistrados têm vínculos com o partido governista — e reformas no conselho eleitoral.

O governo interino da Venezuela, apoiado pela administração Trump, e uma ala da oposição iniciaram negociações em agosto. As partes discutem mudanças na Suprema Corte — cujos atuais magistrados têm vínculos com o partido governista, além de reformas no conselho eleitoral.