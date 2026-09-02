Trump comemora saída de Harry e Meghan dos EUA:

Por G1

Publicada em 02/09/2026 às 14h53

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta quarta-feira (2) a mudança do príncipe Harry e de Meghan Markle para o Reino Unido. Ele disse ainda que, se estivesse no lugar da família real britânica, não teria aceitado o príncipe de volta.

Harry e Meghan chegaram ao Reino Unido no dia 26 de agosto, de acordo com a imprensa britânica. O casal morou por seis anos nos Estados Unidos após romper com a família real. Veja detalhes da mudança mais abaixo.

Nesta quarta-feira, ao ser questionado sobre o assunto, Trump disse estar "feliz" com a saída do casal dos EUA. Ele também acusou Harry e Meghan de terem tratado a monarquia britânica com desrespeito.

"Eu achei que eles trataram a família real com um enorme desrespeito. Não gostei da maneira como ela [Meghan] agiu", disse.

Na sequência, o presidente concentrou as críticas em Meghan. Ele afirmou que a duquesa de Sussex, que nasceu nos Estados Unidos, foi desrespeitosa com a rainha Elizabeth II e com o rei Charles III.

"Talvez eu seja diferente. Francamente, eu não teria aceitado eles de volta", disse.

Rei Charles III, do Reino Unido (à esquerda), e presidente dos EUA, Donald Trump, em cerimônia na Casa Branca em 28 de abril de 2026. — Foto: REUTERS/Suzanne Plunkett

Mudança

Harry se casou com Meghan Markle no Castelo de Windsor em 2018. Dois anos depois, em março de 2020, eles anunciaram que deixariam as funções oficiais e se mudariam para os Estados Unidos, afirmando que queriam se afastar da cobertura "tóxica" da imprensa britânica.

Nos anos seguintes, Harry e Meghan fizeram repetidas críticas à família real e à monarquia em entrevistas para a televisão, em uma série documental da Netflix e, de forma mais marcante, na autobiografia do príncipe.

Alguns comentaristas apontaram que a aventura de Harry e Meghan nos Estados Unidos ficou muito aquém das expectativas, o que pesou na decisão do retorno ao Reino Unido.

"A série culinária de Meghan não foi bem recebida. Eles não conseguiram estabelecer uma parceria de sucesso com a Netflix. E também perderam o contrato com o Spotify", afirmou o comentarista da realeza Richard Fitzwilliams à agência de notícias AFP.

"Não acho que eles tenham sido um sucesso em Hollywood. Essa pode ser uma forma de mudar as coisas, e de fazer isso antes que William se torne rei."

Segundo ele, o casal também pode estar preocupado com relatos de que o príncipe William, irmão de Harry, poderia privá-los dos títulos reais.

Outro comentarista, Ed Owens, afirma que Harry está interessado em se reconciliar com o pai, que está em tratamento contra um câncer, e com o restante da família.

"Adoraria me reconciliar com a minha família. Não faz mais sentido continuar brigando", disse Harry à BBC em maio de 2025. "Não sei quanto tempo de vida meu pai tem."