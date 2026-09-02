Prefeitura de Rolim de Moura busca novos investimentos para a Educação em Brasília

Por Assessoria

Publicada em 02/09/2026 às 14h36

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está cumprindo agenda no FNDE, em Brasília, para tratar de ações e investimentos destinados ao município.

O secretário de Educação, Wander Barcelar, acompanhado da assessora de Convênios, Sônia Panciere Zandonadi, participou de reuniões com representantes do FNDE para acompanhar as obras conquistadas pelo Programa Novo PAC, que contemplou Rolim de Moura com creches e uma escola de tempo integral.

A equipe também busca encaminhamentos para a aquisição de mobiliários e equipamentos para as novas unidades, além de acompanhar as prestações de contas do município junto ao FNDE.

“Estamos trabalhando para garantir que os investimentos conquistados cheguem à população e que nossas novas unidades educacionais tenham toda a estrutura necessária. Educação é prioridade e vamos continuar buscando recursos e melhorias para Rolim de Moura”, destacou o prefeito Aldo Júlio.