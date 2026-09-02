Jaru será sede de capacitação da Confederação Nacional de Municípios sobre a Reforma Tributária

Por Assessoria

Publicada em 02/09/2026 às 14h19

O município de Jaru será sede da Jornada CTAT/CNM Reforma Tributária, promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio da Associação Rondoniense de Municípios (AROM) e da Prefeitura de Jaru. A capacitação será realizada no dia 22 de setembro, a partir das 8h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaru (Acij).

O treinamento é voltado para secretários de finanças, auditores fiscais, procuradores, controladores, contadores, diretores tributários e demais profissionais que atuam nas administrações tributárias municipais.

De acordo com o secretário municipal de Finanças e Orçamento, Igor Zanol, a capacitação terá carga horária de 10 horas e abordará temas relacionados ao novo sistema tributário e ao papel dos municípios, as principais mudanças constitucionais, planejamento tributário municipal, entre outros assuntos. “É um curso de extrema importância para quem atua na área de contabilidade e gestão pública e busca se qualificar no que diz respeito ao novo modelo de tributação vigente”, destacou.

As vagas para a Jornada CTAT/CM são limitadas.

Os interessados devem realizar a inscrição antecipadamente por meio do link https://conexaocnm.org.br/ evento/jornada-ctatcnm- reforma-tributaria-edicao- jaruro