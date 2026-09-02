Polícia Federal prende dois foragidos da Justiça em Rondônia

Por PF/RO

Publicada em 02/09/2026 às 14h10

Porto Velho/RO. A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (2/9), dois foragidos da Justiça em Rondônia. As prisões ocorreram nos municípios de Porto Velho e de Candeias do Jamari. As ordens judiciais foram expedidos pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).

Em Candeias do Jamari, os policiais localizaram um homem que estava foragido havia, aproximadamente, seis anos. Durante a abordagem, ele se apresentou com outro nome, na tentativa de ocultar a verdadeira identidade. Após identificação, foi constado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Em Porto Velho, a Polícia Federal localizou e prendeu um segundo foragido, o qual possuía mandado de prisão relacionado ao crime de organização criminosa.

Após as prisões, os homens foram encaminhados às unidades competentes, onde permanecerão à disposição da Justiça.