BPTA apreende submetralhadora 9 mm e prende dois homens na zona Leste

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/09/2026 às 14h20

Uma submetralhadora calibre 9 milímetros e três munições intactas foram apreendidas por uma equipe do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação (BPTA) na manhã desta quarta-feira (2), na zona Leste de Porto Velho.

O armamento foi encontrado no interior de um carro de aplicativo utilizado por dois homens, de 32 e 27 anos. A localização ocorreu durante uma abordagem realizada pelos policiais na Rua Antônio Maria Valença, no bairro Planalto.

Após a apreensão, os dois ocupantes do veículo foram presos pela equipe do BPTA. Em seguida, ambos foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde permaneceram à disposição das autoridades.

As circunstâncias envolvendo a posse da submetralhadora e as demais responsabilidades relacionadas à ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

A ação resultou na retirada da arma de circulação durante atuação das forças de segurança na zona Leste da capital.