Luis Fernando, candidato ao Senado, destaca isenção de ICMS para produtos da agricultura familiar

Por Assessoria

Publicada em 02/09/2026 às 13h40

O fortalecimento do agronegócio e a valorização de quem trabalha no campo foram os temas do terceiro programa eleitoral de Luis Fernando, candidato ao Senado pelo PSD. Entre as iniciativas apresentadas está a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para produtos da agricultura familiar. A medida contribuiu para diminuir a carga tributária sobre a produção e ampliar as possibilidades de geração de renda no campo.

Luis Fernando também ressaltou a ampliação de incentivos fiscais destinados a diferentes cadeias produtivas importantes para a economia de Rondônia, como carne, pescado, leite, cupuaçu, castanha, entre outras atividades que movimentam os municípios e geram trabalho e oportunidades.

“Quando fui secretário de Finanças, trabalhei para diminuir os custos de quem produz, principalmente do pequeno produtor. Conseguimos a isenção do ICMS para produtos da agricultura familiar e ampliamos os incentivos para diversas cadeias produtivas. É nisso que acredito: quem produz precisa de oportunidade para crescer”, afirmou Luis Fernando.

O impacto dessas medidas foi relatado por Solange, conhecida como Sol na região de Itapuã do Oeste. Pequena produtora, ela trabalha atualmente com o plantio e a comercialização de café e destacou a importância dos incentivos para a renda das famílias que vivem da agricultura.

“Eu gostaria de agradecer ao Luis Fernando por incentivar a agricultura familiar. Quando a gente recebe algum recurso que beneficia e diminui os impostos, isso vai gerar mais renda para a família”, declarou Solange.

Entre as propostas de Luis Fernando estão o fortalecimento das cooperativas e agroindústrias, a garantia de maior segurança jurídica por meio de uma regularização fundiária eficiente, o incentivo ao cooperativismo e às associações de produtores, além de medidas para tornar a cadeia leiteira mais competitiva e contribuir para a estabilidade dos preços. Luis Fernando também pretende atuar para facilitar o acesso dos produtores ao crédito rural e criar melhores condições para novos investimentos no setor.

Luis Fernando é candidato ao Senado pelo PSD e integra o time que tem Adailton Fúria como candidato ao Governo de Rondônia e Everton Leoni como candidato a vice-governador.