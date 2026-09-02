Nove concorrem às duas vagas ao Senado em Rondônia, quatro são políticos experientes, Laerte lança campanha à reeleição em Ji-Paraná

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/09/2026 às 14h00

Eleições – A sucessão estadual em Rondônia é das mais disputadas. Seis candidatos, a maioria em condições de sucesso estão em busca dos votos para garantir o segundo turno, pois 50% mais um dos votos válidos nenhum deles tem condições de conseguir, devido ao nível do potencial de votos de quatro deles. Além do elemento surpresa, que nunca pode ser descartado na política. Mas o a busca pelas duas vagas ao Senado é das mais concorridas, onde nove candidatos estão em plena campanha, a maioria com condições de sucesso. Inclusive, dois são deputados federais, os mais bem votados em 2022, Fernando Máximo-PL (85.596 votos) e Sílvia Cristina-PP (64.941 votos), um ex-senador e ex-prefeito de Ji-Paraná, Acir Gurgacz-PDT e Mariana Carvalho-Republicanos, ex (deputada federal e vereadora em Porto Velho). Ainda compõem a lista a advogada e jornalista Luciana Oliveira (PT), engenheiro Thulio Santiago Castro (Missão); ex-secretário de Estado, Luís Fernando (PSD). Aires Mota, do Avante e o pecuarista Bruno Scheidt (PL).

Senado – Não há dúvidas que as eleições para as duas vagas ao Senado serão das mais difíceis. No mínimo quatro nomes já estão identificados com o eleitorado, porque já participaram de disputas anteriores com sucesso. Acir já foi prefeito e senador; Sílvia vereadora e deputada federal, Máximo, que está no primeiro mandato, mas já foi titular da Secretaria de Estado da Saúde, e Mariana, passou pela câmara de vereadores de Porto Velho e Câmara Federal. Além dos quatro nomes já identificados com o eleitorado, temos a candidata do PT, Luciana, partido que sempre obteve de 19% a 21% dos votos válidos no Estado; Luís Fernando, do PSD, que é presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha; e o engenheiro Thulio Castro (Missão). No interior, além de Sílvia, tem Bruno “Bolsonaro” Scheidt, de Ji-Paraná, que conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente regional do partido, senador Marcos Rogério, que é candidato a governador.

Senado II – Dentre todos os candidatos somente Luciana é de extrema-esquerda. Os demais, Sílvia, Acir, Máximo, Thulio, Luís Fernando, são de centro-direita e Scheidt de centro-direita. Hoje tempos dois senadores de extrema-direita (Marcos Rogério e Jaime Bagattoli, ambos do PL) e de centro-esquerda (Confúcio Moura, do MDB). A única chance de os militantes de esquerda manterem uma das cadeiras ao Senado, hoje ocupada por Confúcio, que “pendurou as chuteiras” da política e não concorrerá à reeleição nem a outros cargos eletivos, seria a eleição de Luciana, mas Acir, Máximo, Sílvia e Scheidt aparecem à frente nas pesquisas realizadas pelos institutos especializados e, como são somente duas vagas e não há segundo turno, não será difícil Rondônia ter os três senadores de centro-direita a partir de janeiro com Silvia, Máximo e Scheidt, porque Bagattoli tem mais 4 anos de mandato. Acir, de centro-esquerda, também está na lista de nomes com potencial eleitoral para ocupar uma das cadeiras, segundo as pesquisas.

Governo- A disputa pela sucessão estadual também não é muito diferente do que ocorre ao Senado. Seis estão concorrendo ao cargo hoje ocupado por Marcos Rocha PSD), que está no segundo mandato seguido. As pesquisas apresentam equilíbrio entre quatro deles, Adailton Fúria (PSD), Hildon Chaves (UB), Marcos Rogério (PL) e Expedito Netto (PT). Samuel Costa (PSB) e Pedro Abib MDB) completam a lista dos candidatos a governar o Estado a partir de janeiro do próximo ano. O assunto já foi abordado na coluna de terça-feira (1º), mas como deverá estar sempre em destaque até as eleições de 4 de outubro, em 1º turno, e seguramente em segundo, dia 25, tem espaço para análises e comentários diariamente, pois nem mesmo as eleições a presidente da República mobilizam os eleitores como as de governadores. Estamos a 32 das eleições. Você já escolheu os candidatos?

Campanha – O deputado estadual mais bem votado (25.603 votos) em 2022, Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), lotou o auditório do Clube Vera Cruz, em Ji-Paraná, para o lançamento de sua candidatura à reeleição. Compareceram prefeitos e vices de vários municípios, além de vereadores, lideranças agrícolas, comerciais, sociais. Laerte disse em pronunciamento sobre a importância que sempre teve no apoio aos mais diversos segmentos da população destacando que “política é a arte de servir”. No evento foi projetado vídeo de Henrique Prata, diretor do Hospital de Amor, especializado no tratamento ao câncer, que emocionou a todos destacando o apoio do deputado ao HA. Laerte também destacou seu apoio às APAEs e a outras entidades assistências; de a necessidade de Ji-Paraná ter o seu Hospital Regional, para evitar, que pacientes com necessidade de tratamento especial seja transportado a Porto Velho, além de ações de apoio aos municípios em praticamente todos os segmentos. Laerte alertou, para que a força do evento em Ji-Paraná não seja um “já ganhou”, e que a campanha estava apenas começando e conta com o apoio de todos na busca de um novo mandato.

Respigo

Com pouco mais de duas semanas de campanha política, o que mais se houve dos candidatos que trabalham um novo mandato ou querem o primeiro é a força do poder econômico. Principalmente do “dinheiro” oriundo do mundo do crime, o que deixa a campanha bastante desnivelada, em termos financeiros +++ Somente quem está empenhado na campanha política, não importa os cargos, executivo ou legislativo, o que não estaria faltando é dinheiro. Bom para os cabos eleitorais, que ganham uma grana extra, mas ruim para os candidatos adversários devido o diferencial financeiro na busca dos votos +++ Flamengo e Mirassol jogam hoje, às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o segundo colocado com 48 pontos e o Mirassol o 16º somando 25 pontos +++ Pela Copa do Brasil o Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro, às 20h30. No jogo de ida o Verdão venceu por 3x0 e pode perder por dois gols de diferença que se classifica +++ Ainda pela Copa do Brasil jogam Vitória e Vasco, às 20h30. No jogo de ida o time carioca venceu por 1x0 e o Vitória se classificará caso vença por diferença de um ou mais gols, caso contrário. o Vasco se classificará para as quartas-de-final.

+++ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.

+++ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9.8112.1412