Hildon Chaves afirma que “leiloar CAERD, na semana da eleição, cheira muito mal”

Por Assessoria

Publicada em 02/09/2026 às 13h30

O ex-prefeito de Porto Velho e candidato ao Governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressista), declarou no debate dos candidatos, promovido nesta terça (02), pela REMA TV de Porto Velho, que “está cheirando muito mal” a realização do leilão da CAERD (Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia).

“Há décadas que a população da capital e de todo o Estado sofre com a falta de saneamento básico, mas fazer essa privatização na mesma semana da eleição, sem um grande debate público, revela que existe algo de muito podre em toda essa história”, disparou o candidato. “Será que o Governo do Estado quer repetir o mesmo erro trágico da BR-364?”, questionou.

Hildon Chaves afirmou que “é muito estranha toda essa pressa repentina do Governo do Estado em realizar o leilão da CAERD”. Marcado para o próximo dia 29 de setembro, na Bolsa de Valores de São Paulo, pelo valor de R$ 8,47 bilhões, o leilão prevê um contrato com duração de 35 anos. “Estamos vendo a privatização da BR-364 se repetir diante dos nossos olhos e ninguém fala nada; mas depois da eleição, quando a ficha cair, vai ser tarde demais”, alertou.

“O meu questionamento é que todo esse movimento ocorra justamente no apagar das luzes, depois de atravessar praticamente todos os oito anos de mandato sem tocar no assunto. Justo agora, seis dias antes da eleição. O Governo tomar uma decisão dessa importância, com todos os problemas que estão aparecendo, com o Estado literalmente falido, não tem como não achar estranho”, denunciou Hildon. “Depois não adianta aparecer na TV e dizer que era contra”, avisou.