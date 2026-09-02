Pastor Evanildo intensifica agenda de visitas e encontros com lideranças em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 02/09/2026 às 14h30

O candidato a deputado federal pelo PSD, Pastor Evanildo, cumpriu uma agenda de visitas e reuniões em Porto Velho, com atividades voltadas ao diálogo com empresários, lideranças, vereadores e representantes da comunidade. Os compromissos permitiram ouvir demandas, trocar ideias e discutir propostas relacionadas às necessidades da população.

Entre as atividades, Pastor Evanildo visitou a empresa TW Soluções, na região da Avenida Flodoaldo Pontes Pinto, onde conversou com o proprietário, Vicente Ribeiro. Durante a visita, foram discutidas ideias e questões relacionadas ao setor empresarial. “É importante conhecer de perto quem empreende, gera empregos e movimenta a nossa economia. Essas conversas nos ajudam a compreender os desafios e buscar caminhos para fortalecer nosso município e nosso estado”, afirmou.

O candidato também esteve na EMDUR, onde participou de conversas sobre demandas que precisam de atenção e soluções. Pastor Evanildo destacou a importância de manter o diálogo com diferentes setores para identificar problemas e buscar alternativas que possam contribuir para a melhoria dos serviços oferecidos à população.

Na Câmara Municipal de Porto Velho, o candidato participou de mais uma Sessão Ordinária ao lado dos vereadores. Para Pastor Evanildo, acompanhar as atividades do Legislativo municipal também é uma forma de estar próximo das discussões que envolvem diretamente a cidade. “Precisamos acompanhar de perto as demandas do município e manter o diálogo com quem está trabalhando diariamente em defesa da população”, disse.

A agenda também contou com a visita do presbítero José Lopes, de Jaci-Paraná, acompanhado da esposa, irmã Rosa Maria. O encontro foi marcado por conversa e troca de experiências. Pastor Evanildo ressaltou a importância de manter a proximidade com lideranças e amigos que fazem parte de sua trajetória.

Em outro momento, o candidato reencontrou a amiga Faline e seu esposo, em uma visita marcada por lembranças e conversa. Pastor Evanildo destacou que esses encontros fazem parte de uma caminhada construída ao longo dos anos. “São momentos que renovam nossa alegria e nos lembram da importância das pessoas que caminham conosco. Cada conversa tem seu valor e fortalece ainda mais nosso compromisso”, declarou.

Segundo Pastor Evanildo, a agenda de visitas continuará sendo utilizada para ouvir diferentes setores da sociedade e conhecer de perto as necessidades da população. “Nossa caminhada precisa ser feita com presença, diálogo e disposição para ouvir. Quero continuar conhecendo as demandas das pessoas, apresentando propostas e buscando construir soluções para Porto Velho e para os demais municípios de Rondônia”, afirmou.