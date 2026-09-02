Prefeitura de Ji-Paraná intensifica recuperação asfáltica e realiza tapa-buracos no bairro Urupá

Por Natalino FS

Publicada em 02/09/2026 às 14h23

No bairro Urupá, os trabalhos foram concluídos na avenida Ji-Paraná, no trecho entre as ruas Clóvis Arraes e 6 de Maio; na rua Arsênio Rodrigues, entre a avenida Clóvis Arraes e a rua 6 de Maio; e na rua Riozinho, entre as ruas Capixaba e Mato Grosso.

Os trechos apresentavam desgaste e deterioração do pavimento, situação que vinha provocando transtornos para motoristas e moradores. Com a recuperação, a administração municipal busca melhorar as condições de trafegabilidade e proporcionar mais segurança aos usuários das ruas.

Para a execução dos serviços, as equipes da Semosp utilizam estrutura de maquinários, incluindo rolo compactador, cortadora de asfalto e outros equipamentos que contribuem para a qualidade e a durabilidade das intervenções.

Segundo o prefeito Affonso Cândido (PL), a recuperação nos bairros integra um cronograma contínuo de manutenção das ruas e avenidas de Ji-Paraná. “O bairro Urupá é uma das áreas que estão em nossa agenda de trabalho. A Semosp busca um serviço eficiente e que melhore a dinâmica do trânsito dentro das comunidades”, destacou o prefeito.

A Prefeitura informou ainda que o cronograma das operações foi intensificado nos últimos meses, considerando o período de estiagem amazônica, que apresenta condições mais favoráveis para a realização dos serviços de recuperação asfáltica.