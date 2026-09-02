Pedro 15 critica poder econômico na política e defende nova matriz em debate da Rema TV

Por Assessoria

Publicada em 02/09/2026 às 14h36

O candidato ao governo de Rondônia Pedro Abib 15 criticou o que considera uma dependência cada vez maior do poder econômico nas disputas eleitorais. Para Pedro 15, atualmente, na política, “só vence aquele que tem mais bandeirinhas”, ressaltou Pedro Abib em referência à estrutura financeira e à capacidade de investimento das campanhas eleitorais.

Durante os debates, Abib também questionou adversários sobre propostas concretas para problemas de Porto Velho, como a melhoria do trânsito e da infraestrutura viária, cobrando estudos e planejamento para enfrentar os gargalos da capital rondoniense.

Ao abordar a economia de Rondônia, Abib destacou a importância do comércio, dos serviços e das atividades do campo, envolvendo pequenos, médios e grandes produtores. Pedro 15 também levantou questionamentos sobre a concessão da BR-364 e perguntou ao candidato Marcos Rogério se houve participação do governo estadual nas negociações.

Rogério respondeu que não houve convite para discutir o assunto e que o projeto seria de responsabilidade do Governo Federal, embora, segundo ele, o governador pudesse atuar nas negociações.

Para Pedro 15, Rondônia precisa ampliar sua capacidade de planejamento e defender melhor os interesses econômicos de Rondônia.

Na área da saúde, ao ser questionado sobre a maternidade e a saúde infantil em Rondônia, Pedro Abib 15 afirmou que o estado apresenta um cenário preocupante nos indicadores de mortalidade infantil.

O candidato também criticou a condução da administração pública e defendeu que os dados e as necessidades reais da população sejam utilizados como base para as decisões governamentais.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia chega a cerca de R$ 18 bilhões e, em sua avaliação, o principal problema não seria a falta de recursos, mas a deficiência de gestão e governança. Ele também criticou a entrega de obras concentrada no final de mandatos e defendeu uma administração voltada às necessidades humanas básicas.

Para Pedro 15, Rondônia vive um momento de crescimento econômico que precisa ser acompanhado por uma transformação na gestão pública e na matriz produtiva. Pedro 15 também destacou a necessidade de investimentos em ciência e tecnologia e de uma nova estratégia de desenvolvimento econômico. Na avaliação de Pedro Abib 15, Rondônia precisa deixar para trás uma política que, segundo ele, “virou as costas para a Fiero” e construir uma gestão capaz de transformar o crescimento econômico em investimentos e oportunidades para a população.