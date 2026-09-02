Rondônia é o único estado da região Norte a realizar cirurgias de hanseníase pelo SUS

Por SECOM

Publicada em 02/09/2026 às 14h32

Conhecida por ser uma doença silenciosa que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, a hanseníase é uma infecção crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, também conhecida como bacilo de Hansen. Em Rondônia, pacientes que necessitam de intervenção cirúrgica relacionada à doença têm acesso ao procedimento de forma gratuita pela rede estadual de saúde.

O tratamento cirúrgico é realizado no Hospital de Retaguarda de Rondônia, enquanto o acompanhamento clínico especializado acontece na Policlínica Oswaldo Cruz (POC). Rondônia é, atualmente, o único estado da região Norte a ofertar esse tipo de procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Pioneirismo na saúde

Desde a implantação do serviço, em 2019, já foram realizados 3.059 procedimentos cirúrgicos de neurólise relacionados à hanseníase. A técnica tem como objetivo aliviar a compressão dos nervos afetados pela doença, contribuindo para a redução da dor e para a recuperação da funcionalidade dos pacientes.

Rondônia é referência no tratamento da hanseníase, sendo o único estado da região Norte a realizar procedimentos cirúrgicos relacionados à doença, além de oferecer acompanhamento clínico multidisciplinar aos pacientes. O reconhecimento do trabalho desenvolvido no estado também resultou em um convite do Ministério da Saúde (MS) para a realização de uma capacitação em procedimentos cirúrgicos de hanseníase destinada a equipes médicas de Angola. A atividade está prevista para ocorrer em outubro deste ano, com a organização e o alinhamento da capacitação sob responsabilidade do Ministério da Saúde.

Qualidade de vida

O cirurgião ortopedista especializado em hanseníase, Dr. Felipe Casseb, destaca que a cirurgia, associada ao acompanhamento especializado, pode proporcionar mais qualidade de vida aos pacientes.

“Muitos ainda não conhecem a existência desse tratamento e convivem durante muito tempo com dores que, em alguns casos, são bastante limitantes. Já acompanhei casos de pessoas que não sabiam mais o que era dormir bem por causa da dor constante”, relata.

Moradora de Pimenta Bueno, Rosane Petry passou pelo procedimento no Hospital de Retaguarda e conta que o tratamento trouxe novas possibilidades para sua rotina

“Antes eu não podia fazer academia nem participar das atividades do trabalho. Só vivia com dor, muita dor. Mas, graças a Deus, agora vou poder fazer tudo o que quero”, conta.

Sintomas

Os sinais da hanseníase podem surgir de forma gradual e, muitas vezes, passar despercebidos. Entre os principais sintomas estão:

Manchas na pele: podem ser esbranquiçadas, avermelhadas ou acastanhadas;

Perda de sensibilidade: redução ou ausência da capacidade de sentir calor, frio, tato ou dor na região afetada;

Alterações na pele: ressecamento, queda de pelos, especialmente nas sobrancelhas, e redução ou ausência de suor;

Nódulos: surgimento de caroços pelo corpo, que podem apresentar vermelhidão e dor.

Quando não identificada e tratada adequadamente, a doença pode comprometer os nervos periféricos, provocando dores, perda de sensibilidade, fraqueza muscular e limitações físicas.

Onde buscar atendimento

Ao identificar sinais ou sintomas suspeitos, o usuário deve procurar inicialmente uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. Após a avaliação e a realização dos procedimentos necessários, os pacientes que precisarem de acompanhamento especializado são encaminhados para a Policlínica Oswaldo Cruz (POC), onde recebem atendimento de uma equipe multidisciplinar.

A rede estadual oferece acompanhamento especializado e, para os casos com indicação cirúrgica, o paciente é encaminhado para o Hospital de Retaguarda, garantindo continuidade do cuidado e assistência pelo SUS.

O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, reforça a importância de as pessoas que apresentam sinais ou diagnóstico de hanseníase procurarem atendimento especializado. “Rondônia conta com um serviço completo e especializado, com profissionais capacitados para oferecer todo o suporte necessário. É fundamental que a população conheça os sintomas e procure atendimento profissional. Muitas pessoas convivem com dores e limitações sem saber que existe tratamento capaz de melhorar sua qualidade de vida”, afirma.