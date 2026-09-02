“Aprendi a ler o corredor”: Dr. Fernando Máximo aborda a espera na saúde no programa eleitoral

Por Assessoria

Publicada em 02/09/2026 às 14h53

A demora no atendimento é um dos temas abordados pelo médico e candidato ao Senado Dr. Fernando Máximo (PL) no programa eleitoral gratuito de Rádio e Televisão. A partir da própria experiência, ele fala sobre a realidade de quem aguarda por atendimento nas unidades de saúde de Rondônia.

Durante quase dez anos como cirurgião no Hospital João Paulo II, em Porto Velho, o Dr. Fernando Máximo acompanhou pacientes e familiares que enfrentavam longos períodos de espera.

“Quem trabalha muito tempo em hospital aprende a ler o corredor. Pelo jeito que a pessoa te olha, você já sabe há quanto tempo ela está esperando”, afirmou.

A história da dona de casa Francisca Moura, de 62 anos, ajuda a ilustrar essa realidade. Após uma queda, ela sentiu fortes dores abdominais e foi levada pelos filhos à Unidade de Pronto Atendimento – UPA da zona Leste de Porto Velho. Segundo a filha, Ana Claudia Fonseca, Francisca precisou passar pela triagem e esperou quase 24 horas até ser examinada.

“Tive que dar uma de louca para que minha mãe fosse atendida”, contou Ana Claudia.

De acordo com a filha, após o primeiro atendimento, a paciente recebeu medicação para a dor e foi liberada. Ana Claudia pediu que fosse realizada uma ultrassonografia para verificar os órgãos internos. O exame apontou que o baço estava inchado em razão da queda.

Para o Dr. Fernando Máximo, situações como essa mostram que o tempo de espera também precisa estar no centro das discussões sobre a saúde pública.

“Eu percebi que o maior problema da saúde de Rondônia não é a doença em si, é a espera”, disse.

A proposta apresentada pelo candidato é reduzir o tempo entre a chegada do paciente e o atendimento. “A saúde é a parte de Rondônia que não pode mais esperar”, concluiu.