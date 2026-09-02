V Festival Judô Universo será realizado neste sábado em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/09/2026 às 15h46

O Colégio Major Guapindaia, em Porto Velho, receberá neste sábado, 5 de setembro, a quinta edição do Festival Judô Universo. A programação será realizada na Rua Padre Chiquinho, nº 2375, no bairro São João Bosco.

A chegada dos participantes está prevista para as 7h30, enquanto o início das atividades ocorrerá às 8h. O encontro será voltado aos judocas da Família Judô Universo, além de familiares, amigos e integrantes da comunidade.

A proposta do festival é proporcionar um momento de integração, convivência e experiências relacionadas à prática do judô, reunindo os participantes em uma celebração dedicada ao esporte.

Em razão do calor, a organização orienta que os responsáveis levem água e lanche para as crianças durante a programação.