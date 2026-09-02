Obra de drenagem combate alagamentos e transforma rotina de moradores no Cidade do Lobo

Por Thaís Alves

Publicada em 02/09/2026 às 16h42

“Aqui alaga muito quando chove. Agora vai melhorar bastante, porque a gente esperava por isso há muitos anos.” O relato é da dona Valdina, que vive há 43 anos no bairro Cidade do Lobo e acompanha de perto os problemas causados pelas chuvas na região.

A implantação de uma nova rede de drenagem na rua Aquiles Paraguassu chega como uma importante melhoria para a população local.

Executada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a obra contempla 533 metros de drenagem implantados do zero, no trecho entre as ruas Maldonado e Gibraltar.

Para garantir maior eficiência no escoamento das águas pluviais, estão sendo instaladas manilhas de 60 centímetros de diâmetro, além de 27 manilhas de 1,20 metro, destinadas às travessias entre as ruas. O sistema contará ainda com 6 poços de visita (PVs) e 48 bocas de lobo distribuídas ao longo de toda a extensão da drenagem.

A intervenção atende a uma demanda antiga dos moradores e busca reduzir os pontos de alagamento durante o período chuvoso, além de preparar a região para receber novas melhorias de infraestrutura.

O prefeito Léo Moraes destacou que a obra representa uma resposta a uma demanda histórica da comunidade e reforçou o compromisso da gestão com intervenções que melhoram diretamente a qualidade de vida da população.

“A população do Cidade do Lobo esperou por essa solução durante muitos anos, e agora estamos transformando essa demanda em obra. Drenagem significa mais segurança, menos transtorno nos períodos de chuva e melhores condições para que outras melhorias também possam chegar. Nosso compromisso é continuar avançando e levar infraestrutura para onde ela é mais necessária”.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, a obra representa um avanço importante para o bairro e demonstra o compromisso da gestão municipal em atender demandas históricas da população.

“Estamos levando uma infraestrutura que era aguardada há muitos anos pelos moradores. A implantação dessa drenagem vai melhorar o escoamento das águas das chuvas e contribuir diretamente para reduzir os alagamentos. É uma obra que traz mais segurança, e vamos continuar trabalhando para transformar outras demandas antigas em melhorias.”