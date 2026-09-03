SEMTAS em Ação leva assistência social, saúde e cidadania à Aldeia Laje Novo

Por Assessoria

Publicada em 03/09/2026 às 15h03

A Prefeitura de Guajará-Mirim realizou, no dia 29 de agosto de 2026, mais uma edição do SEMTAS em Ação na Aldeia Laje Novo. A iniciativa, realizada no período da manhã, contou com a atuação integrada das equipes da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU).

A ação teve como objetivo aproximar os serviços públicos da comunidade indígena, facilitando o acesso às políticas de assistência social e saúde e levando atendimento, orientações e cuidados diretamente às famílias.

Ao todo, a iniciativa realizou mais de 165 atendimentos, demonstrando a importância da presença dos serviços públicos nas comunidades.

Assistência Social realizou 85 atendimentos

Durante a ação, a SEMTAS realizou 85 atendimentos, oferecendo diversos serviços e orientações à comunidade, entre eles:

Cadastro Único e orientações sobre o Programa Bolsa Família;

Serviços do CRAS;

Programa Mamãe Cheguei;

Serviços do CREAS;

Programa Mulher Protegida;

Benefícios eventuais e meios de locomoção;

Passe Livre da Pessoa Idosa;

BPC na Escola.

A ação também contou com a participação da área ambiental, com a entrega de 50 mudas de plantas, incentivando o cuidado com o meio ambiente e contribuindo para o fortalecimento das ações junto à comunidade.

Saúde mais perto da comunidade

Na área da saúde, foram disponibilizados serviços como consulta médica com clínico geral, triagem, atendimento de enfermagem, testes rápidos e orientações sobre saúde.

A presença integrada das equipes possibilitou ampliar o acesso da população aos serviços e garantir atendimento mais próximo das famílias da Aldeia Laje Novo.

Lazer e integração para as crianças

Além dos serviços oferecidos, a programação também proporcionou momentos de lazer e integração para as crianças da comunidade, com pula-pula, algodão-doce e pipoca, promovendo momentos de alegria e fortalecendo a convivência comunitária.

Homenagem aos pais indígenas

A programação contou ainda com um sorteio especial de brindes em homenagem ao Dia dos Pais, proporcionando um momento de reconhecimento e valorização aos pais indígenas presentes na ação.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Guajará-Mirim com a promoção da inclusão, respeito, cidadania e valorização dos povos indígenas, garantindo que as políticas públicas e os serviços municipais estejam cada vez mais próximos das comunidades.