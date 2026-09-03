Semosp realiza operação tapa-buracos e recupera ruas em diferentes bairros de Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 03/09/2026 às 14h33

No final da tarde de terça-feira (2), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), concluiu mais uma ordem de serviço da operação tapa-buracos em diferentes pontos da cidade. A iniciativa tem como objetivo recuperar vias danificadas, melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Os trabalhos foram realizados pela equipe da Semosp na avenida Ji-Paraná, entre a avenida Clóvis Arraes e a rua 6 de Maio; na rua Arsênio Rodrigues, entre a avenida Clóvis Arraes e a rua 6 de Maio; na rua Riozinho, entre as ruas Capixaba e Mato Grosso, no bairro Urupá; e na rua Israel Vicente dos Anjos, entre as ruas Otávio Vicente da Silva e Bento Alves da Silva, no bairro Capelasso.

A operação também busca aproveitar o período de estiagem para avançar na recuperação da malha viária do município. As intervenções são necessárias principalmente em trechos que sofreram danos durante o último período chuvoso, marcado por fortes precipitações na região, provocando o surgimento e a ampliação de buracos em ruas e avenidas.

O prefeito Affonso Cândido (PL) destacou que a recuperação das ruas é uma das prioridades da administração municipal. “Nossa equipe trabalha o ano inteiro para que os bairros tenham ruas de qualidade. Infelizmente, o último período chuvoso foi um pouco mais rigoroso. Entretanto, estamos trabalhando para a revitalização e até reconstrução, se for o caso, para que todos tenham o direito garantido de ir e vir com segurança e sem prejuízos”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Semosp, as equipes seguem atuando conforme o cronograma de serviços, priorizando os pontos que apresentam maior necessidade de intervenção. A recuperação das ruas contribui para um tráfego mais seguro e fluido, além de reduzir riscos de acidentes e danos aos veículos.

População pode indicar pontos para reparos

A Semosp também reforça a importância da participação da população na identificação de locais que necessitam de manutenção. Os moradores podem encaminhar solicitações de reparos pelos canais de atendimento da Prefeitura, incluindo o aplicativo Conecta Jipa e o WhatsApp da secretaria, pelo número (69) 99289-1163.

Para facilitar a identificação e agilizar o atendimento, é recomendado o envio de fotos e da localização exata do trecho que necessita de reparo.