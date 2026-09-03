Agricultura familiar terá espaço gratuito no Festival das Nações 2026

Por Semagric

Publicada em 03/09/2026 às 12h02

Podem participar cooperativas, associações, agroindústrias familiares, produtores formalizados e outros empreendimentos que atuem com leite e derivados, café, mel, mandioca, piscicultura e produtos derivados do pescado

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), abriu credenciamento público simplificado para disponibilizar gratuitamente oito estandes destinados a empreendimentos ligados à agricultura familiar durante o Festival das Nações 2026.

Podem participar cooperativas, associações, agroindústrias familiares, produtores formalizados e outros empreendimentos que atuem com leite e derivados, café, mel, mandioca, piscicultura e produtos derivados do pescado. O evento será realizado de 7 a 13 de setembro, no estacionamento do Porto Velho Shopping.

Segundo o secretário da Semagric, Douglas Bener, a iniciativa busca ampliar a visibilidade da produção rural local. “É uma oportunidade para a agricultura familiar mostrar sua força, seus produtos e sua qualidade”.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa valoriza quem produz e fortalece a economia local. “Abrir espaço para a agricultura familiar em um evento desse porte é valorizar o trabalho de quem produz, gera renda e movimenta a nossa economia. Queremos que nossos produtores tenham cada vez mais oportunidades de mostrar a qualidade do que é feito na nossa região.”

Interessados têm 48 horas para manifestar interesse, a contar da publicação do aviso, com prazo até o mesmo horário do dia 4 de setembro

Os interessados têm 48 horas para manifestar interesse, a contar da publicação do aviso, com prazo até o mesmo horário do dia 4 de setembro. A inscrição deve ser feita por formulário eletrônico disponibilizado pela Semagric, com informações sobre o empreendimento, representante, segmento de atuação e comprovação ou declaração de vínculo com a agricultura familiar, incluindo o CAF, quando aplicável.

Caso o número de interessados ultrapasse as oito vagas, será realizado sorteio público para definir a ocupação imediata dos estandes, com os demais formando cadastro de reserva.

“Queremos garantir acesso de forma transparente e igualitária”, reforçou Douglas Bener.