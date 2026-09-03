Veja como foi a quarta-feira (2) dos candidatos a presidente

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 03/09/2026 às 11h50

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (2) incluiu entrevistas e sabatinas, além de visitas a instituições e mercados, caminhadas, encontros com diferentes segmentos da população e atividades partidárias.

Rui Costa Pimenta (PCO)

O candidato Rui Costa Pimenta não teve agenda pública de campanha.

Samara Martins (UP)

A candidata Samara Martins cumpriu agenda no Rio de Janeiro, onde participou de reunião com estudantes e trabalhadores em frente ao Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ, na Ilha do Fundão, e visitou o restaurante universitário.

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato protestou, em frente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, contra a suspensão de sua campanha nas redes sociais. A medida foi tomada pelo ministro Dias Toffoli.

Ele voltou a afirmar que a medida é desproporcional e que sua campanha é totalmente realizada por meio das redes sociais, sem uso de recursos do fundo eleitoral, o que impede que ele siga apresentando sua candidatura aos eleitores.

Augusto Cury (Avante)

Em São Paulo, o candidato Augusto Cury visitou a Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), onde participou de um encontro com representantes da comunidade judaica.

Na conversa, Cury defendeu a pacificação e o combate à "violência contra a cultura, contra o desenvolvimento da personalidade". "Todo o preconceito deve ser trabalhado de maneira intensa”.

Clariana Barão (Democracia Cristã)

A candidata Clariana Barão cumpriu agenda em São Paulo, onde participou de programas de rádio e TV.

Ela visitou a região do Brás, no centro da capital paulista, e conversou com os lojistas e comerciantes locais. A candidata esteve também na Casa da Mulher Brasileira, que auxilia mulheres em situação de violência doméstica.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa cumpriu agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro não teve agenda pública de campanha.

Hertz Dias (PSTU)

O candidato Hertz Dias não teve agenda pública de campanha.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não teve agenda pública de campanha.

Renan Santos (Missão)

O candidato Renan Santos não teve agenda pública de campanha.

Romeu Zema (Novo)

O candidato Romeu Zema participou de encontro com motoristas de aplicativo, no centro de São Paulo. Ele defendeu a livre negociação entre empresas e trabalhadores.

"Eu acredito muito na livre negociação entre as partes. Agora, é preciso haver uma negociação que seja clara. Todo representante comercial sabe o que ele vai ganhar de comissão. Os motoristas de aplicativo nem sempre, dependendo da empresa. Isso seria algo mais do que necessário", completou.

Ronaldo Caiado (PSD)

O candidato Ronaldo Caiado concedeu entrevista à rádio Metropolitana 90.5 FM, em São Paulo.

Ele visitou o Mercado Municipal de Pinheiros (SP), onde conversou com lojistas e consumidores e disse que, se eleito, pretende reduzir a taxa de juros a 7%.

“O pequeno empresário diz que não fecha a conta no final do mês e tem demitido", disse.



A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.