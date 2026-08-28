Hildon Chaves detalha plano para pavimentar a Rodovia do Boi

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 08h20

O candidato ao Governo do Estado, Hildon Chaves (União Progressista Republicana), reforçou que o modelo de gestão que transformou a infraestrutura da capital será a base para sua administração estadual. O candidato traçou um paralelo direto entre o seu legado de pavimentação urbana e as metas de seu plano de governo para as rodovias estaduais, com destaque para a RO-370 (Rodovia do Boi).

Hildon destacou a sua visão de que o asfalto é o ponto de partida para a dignidade social e o crescimento econômico do estado. “Estrada boa é renda, escola, saúde e segurança. Por isso estrada tem que ser prioridade”. A estratégia de focar em grandes eixos de infraestrutura rodoviária baseia-se em sua experiência na Prefeitura de Porto Velho, onde sua gestão entregou mais de 800 quilômetros de vias públicas pavimentadas. Segundo o candidato, a expertise adquirida na capital confere a segurança necessária para assumir o compromisso de concluir grandes obras logísticas no interior de Rondônia.

No plano de governo protocolado por Hildon Chaves, a conclusão da RO-370 desponta como uma das prioridades absolutas para o setor produtivo. O projeto prevê a finalização total do trecho restante entre o Trevo da Pedra e o município de Parecis, consolidando um importante corredor logístico para a região.

Essa consolidação asfáltica beneficiará diretamente sete importantes municípios rondonienses que sustentam o agronegócio e a pecuária no Cone Sul: Corumbiara, Colorado do Oeste, Chupinguaia, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Vilhena. O impacto econômico promete otimizar o escoamento de grãos e carnes produzidos na região.

Adotando uma postura juridicamente segura, Hildon trata com cautela o debate sobre as concessões na BR-364, evitando promessas populistas de cancelamento de tarifas, já que o Estado não tem competência sobre rodovias federais. Em vez disso, o plano de governo foca na solução prática: a pavimentação da Rodovia do Boi servirá expressamente como uma rota estadual alternativa às praças de pedágio.