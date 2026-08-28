Candidatura de Vera Paixão é deferida e reforça condição de candidata ficha limpa

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 08h10

A candidatura da advogada Dra. Vera Paixão a deputada federal por Rondônia foi deferida pela Justiça Eleitoral. A decisão confirma que a candidata atende às condições legais de elegibilidade para disputar as eleições.

O deferimento representa mais do que uma etapa formal da campanha. Para Vera Paixão, é também a confirmação de uma trajetória que chega à disputa eleitoral sem impedimentos relacionados às hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação eleitoral, incluindo os critérios estabelecidos pela Lei da Ficha Limpa.

Em meio a um cenário político no qual algumas candidaturas enfrentam questionamentos judiciais, impugnações ou dependem de decisões judiciais para permanecer na disputa, Vera afirma que o eleitor precisa olhar com atenção para a história de cada candidato.

“A política precisa ser ocupada por pessoas que compreendam o tamanho da responsabilidade de administrar e representar a população. O eleitor tem o direito de conhecer a história de cada candidato, saber como essa pessoa conduziu sua vida pública e decidir em quem pode confiar.”

A candidata também fez um contraponto com figuras políticas que, mesmo depois de terem enfrentado problemas relacionados à vida pública, buscam retornar aos espaços de poder.

“A população precisa refletir sobre quem está pedindo novamente uma oportunidade. Não podemos tratar a política como um lugar para voltar simplesmente porque se quer voltar ao poder. Quem já recebeu a confiança da sociedade precisa ter demonstrado respeito por essa confiança e, principalmente, pelo dinheiro público, que pertence à população.”

A Lei da Ficha Limpa nasceu de uma iniciativa popular e estabeleceu critérios mais rigorosos para a participação de candidatos nas eleições, buscando fortalecer a moralidade e a responsabilidade na vida pública.

Para Vera Paixão, estar com a candidatura deferida representa mais um compromisso com a sociedade.