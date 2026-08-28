Homem é preso com maconha e balança de precisão na Zona Leste

Por NewsRondônia

Publicada em 28/08/2026 às 08h50

Na noite de quinta-feira, 27 de agosto de 2026, um homem de 30 anos foi preso em flagrante por policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM). A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Santana, situado na Zona Leste de Porto Velho, após uma abordagem de rotina durante o patrulhamento ostensivo.

De acordo com o registro policial, a equipe da viatura Força Tática 01 trafegava pela Rua Raimundo Cantuária quando visualizou o suspeito em frente a uma oficina mecânica da região. Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo apresentou comportamento considerado suspeito, guardando rapidamente um objeto no bolso e subindo em uma motocicleta.

Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram a interceptação e a revista pessoal. No bolso da bermuda do suspeito, a equipe encontrou 3 porções de substância entorpecente semelhante à maconha sendo uma de tamanho médio e 2 menores, além da quantia de 600 reais em espécie, dividida em diversas cédulas.

Questionado sobre a origem do material ilícito, o homem alegou inicialmente que o entorpecente seria destinado exclusivamente para consumo próprio. Em seguida, ele revelou residir nas proximidades, na Rua Joviania, e autorizou a entrada da equipe policial para realizar buscas em sua residência.

Durante a vistoria realizada no interior do imóvel, os policiais encontraram no armário da cozinha um tablete e mais uma porção adicional de maconha, além de uma balança de precisão utilizada para a pesagem dos entorpecentes. Indagado sobre os novos materiais ilícitos localizados, o suspeito optou por permanecer em silêncio.

Diante dos fatos e da constatação dos indícios de mercancia, o homem de 30 anos recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a droga apreendida, a balança e o dinheiro, à Central de Flagrantes da capital para a formalização dos procedimentos legais cabíveis.