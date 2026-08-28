PF combate extração ilegal de madeira em terra indígena

Por PF/RO

Publicada em 28/08/2026 às 08h40

Vilhena/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (27/8), a Operação Linha do Mato, com o objetivo de combater a extração ilegal de madeira em terra indígena no estado de Rondônia. A ação decorre de investigação que apura crimes ambientais relacionados à exploração clandestina de recursos florestais.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um no município de Cujubim/RO e dois em Espigão d'Oeste/RO.



No decorrer das diligências, foram realizadas duas prisões em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e de munições.