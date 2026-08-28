Hildon ganha o maior tempo; a aprovação de Marcos Rocha; e Samuel Costa segue em guerra com o PSB

Por Sérgio Pires

Publicada em 28/08/2026 às 08h51

UM DINOSSAURO HISTÓRICO DA NOSSA POLÍTICA, MESMO ESCANTEADO TRÊS VEZES NA ELEIÇÃO, CONTINUA FIEL AO SEU MDB

É um personagem que está praticamente desaparecendo do meio político. Culto, com discurso afiado, cheio de histórias para contar e, ainda, fiel aos seus princípios, superando oito décadas de vida, Amir Lando é uma espécie de dinossauro em extinção, onde a cultura, o respeito aos seus pares e seus adversários some, num meio onde as grandes quantias em dinheiro dominam; onde as emendas parlamentares é que regem a relação com o Executivo e com as bases e onde ser decente torna-se cada vez mais raro.

Um breve resumo de quase 45 anos de vida pública: em 1982, foi eleito deputado estadual. Em 1986, suplente do senador Olavo Pires. Assumiu em 1990, quando Olavo foi assassinado. Em 1992, foi escolhido relator da CPI que investigou o escândalo de corrupção envolvendo o presidente Collor de Mello. O resultado: o impeachment do então mandatário do país.

Na reforma ministerial de janeiro de 2004, Amir Lando foi nomeado pelo presidente Lula para comandar a Previdência Social. Pediu exoneração em março de 2005, voltando ao Senado.

Ele é dos velhos tempos de Ulysses Guimarães, Teotônio Vilela, Pedro Simon, José Serra e tantos outros em nível nacional. Também de Jerônimo Santana, Valdir Raupp, Orestes Muniz e outros, em Rondônia. Mesmo assim, do alto dos seus 82 anos, sua longa trajetória não foi levada em conta no atual contexto do MDB.

Amir Lando primeiro se colocou como postulante ao Senado. Quando Confúcio Moura anunciou a reeleição, o ex-senador que fez o relatório que derrubou Collor de Mello, em 1992, considerou que seu colega de partido tinha prioridade. “Era a vez do Confúcio”, declarou. Partidário, decidiu então que seria candidato à deputado federal. Também não funcionou.

Na convenção do seu partido, Amir Lando foi convidado – e aclamado – como candidato a vice-governador, na chapa liderada pelo professor Pedro Abib. Está nos documentos da convenção. Indicado, Amir ficou de pensar. Quando decidiu aceitar, era tarde demais. Levou a terceira rasteira. O partido optou por convidar, para a vaga, o advogado de Ariquemes, Mauro Pereira dos Santos.

Amir Lando contou tudo isso – e mais – numa entrevista ao jornalista e apresentador Arimar de Sá (programa A Voz do Povo). Resumiu o que passou no partido e relatou que “nunca renunciei. Houve apenas uma substituição do meu nome, sem comunicação alguma”!

Por fim, o emedebista histórico, mesmo com tudo isso, avisa que não deixa o MDB, onde fez história. “Vou apoiar nosso candidato. Quero que Pedro Abib se eleja Governador”!

Há alguém mais fiel ao seu partido, no MDB, do que Amir Lando?

BATALHA PELOS INDECISOS PODE SER VITAL NA CORRIDA PELO GOVERNO: HORÁRIO ELEITORAL COMEÇA NESTA SEXTA-FEIRA

Começa, nesta sexta-feira, uma fase que pode ser decisiva na corrida eleitoral deste ano. Em nível nacional e nos Estados, é dado o pontapé inicial do Horário Eleitoral Gratuito. Mesmo criticado, motivo de piadas, memes e ataques, não se pode ignorar que as mensagens via rádio e TV ainda influenciam na decisão de muitos eleitores.

Numa disputa tão acirrada como a que está sendo em Rondônia, o Horário Eleitoral pode se tornar uma arma importante para quem conseguir cooptar a maioria dos eleitores indecisos. São 22 por cento num cenário de primeiro turno e 15 por cento para o segundo turno, segundo pesquisa da Quest/Rede Amazônica, divulgada nesta segunda-feira à noite.

Em Rondônia, o ex-prefeito da Capital, Hildon Chaves, terá o maior tempo entre os seis candidatos. Terá mais de dois minutos e meio. Marcos Rogério ficou logo atrás, com dois minutos e alguns segundos. Expedito Netto tem 1 minuto e 43 segundos; Fúria, 1 minuto e 9 segundos; Pedro Abib, 1 minuto e 5 segundos e, por último, Samuel Costa, com apenas 24 segundos.

No decorrer da semana, o tempo de Expedito pode aumentar, caso a Justiça Eleitoral decida contra Samuel Costa. O caso seria decidido nesta terça à tarde, mas a decisão foi transferida.

Nos relógios de Rondônia, com uma hora a menos do que Brasília, a exibição em rede ocorrerá nos seguintes horários de Rondônia: no Rádio, das seis às 6h25 e das 11 às 11h25. Na TV, do meio dia à meio dia e 25 e das 19h30 às 19h55.

PESQUISA DÁ NÚMEROS BEM DIFERENTES DO QUE OS BASTIDORES DA POLÍTICA APONTAVAM, SOBRE O GOVERNO MARCOS ROCHA

Ainda a pesquisa Quest/Rede Amazônica, divulgada esta semana: pelos lados palacianos, depois de chuvas e trovoadas, de muito disse-que-me-disse nos bastidores, os números apontados foram muito diferentes do que os opositores alardeavam. A aprovação ficou em 46 por cento, contra 34 que reprovou. No detalhamento, aparece 32 por cento de aprovação, 44 regular e apenas 17 por cento de negativo, o governador Marcos Rocha e sua equipe consideraram que a pesquisa foi positiva.

Há verdades que precisam ser ditas. Uma delas: final de governo é sempre igual. Quem está no poder fica vulnerável, ainda mais depois de dois mandatos e, mais ainda, com uma eleição muito difícil batendo às portas.

Outra verdade: muitos dos que usufruíram do poder e da grana do governo, para não dizer que mamaram no farto leite palaciano, agora, acreditando no descrédito de Rocha, nos últimos meses do seu poder, trocaram de lado. Agora falam como opositores.

A análise correta de um governo se faz tempos depois que ele acaba e comparando-se com o passado e com seu sucessor. O de Marcos Rocha teve muitos avanços concretos, principalmente no agronegócio e na economia. O crescimento de quase 150 por cento no orçamento, em poucos anos e o índice de desemprego baixíssimo, resumem tudo isso.

Contudo, houve falhas sim. Na saúde pública, calcanhar de Aquiles de todos os governos e na questão da segurança e rodovias, os resultados poderiam ter sido muito melhores.

Mas, a verdade é que a rejeição a Rocha é muito menor do que alardeavam os seus adversários e outros que era aliados e que, agora na eleição, mudaram de lado.

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A Quaest ouviu 804 pessoas com 16 anos ou mais entre 21 e 24 de agosto de 2026. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Rede Amazônica e registrado no TSE sob os números RO-05711/2026 e BR-00490/2026.

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SAMUEL FALA DOS SEUS PLANOS, DEFENDE A FAMÍLIA E FALA DA ESPERANÇA DE SER GOVERNADOR DE RONDÔNIA

Samuel Costa até pode ter pouca chance não só de ser Governador, como até ser candidato, caso seu partido, o PSB, não desista de persegui-lo. Mas que ele é um personagem fora do feijão com arroz da nossa política, é sim! Fala o que pensa. Ataca os adversários com a mesma desenvoltura com que critica os altos salários no Judiciário. Defende seus projetos com a mesma gana com que ataca os deputados estaduais. Não escolhe palavras. Mesmo à esquerda, Samuel não é um radical. Defende a família e fala seguidamente em Deus.

Mesmo ainda dependendo de decisões judiciais para continuar sua caminhada, Samuel fala em seus planos para a saúde; cobra dos demais candidatos os motivos de não terem conseguido um Hospital de Pronto Socorro na Capital e anuncia que, se eleito, vai imediatamente duplicar os atendimentos e o número de leitos da UTI.

Tem soluções para a segurança pública, para a questão das estradas e garante um governo com uma equipe que não tenha conotação ideológica, mas apenas capacidade técnica.

Ele protesta contra a destruição de propriedades de produtores rurais e de dragas e balsas de garimpeiros e disse que, num seu governo, negociaria diretamente com o governo federal, para proteger quem trabalha dentro da lei.

O PSB nacional é hoje seu maior adversário. Quer tirá-lo da disputa, embora tenha voltado atrás e dado a Neidinha Suruí o direito de ser a única candidata ao Senado.

Samuel sonha em ser Governador. Cita Santo Agostinho: “a esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como elas são; a coragem, a mudá-las!” Foi assim que ele encerrou a sabatina com os Dinossauros da Rádio Parecis FM, nesta terça-feira.

PEDRO ABIB FALA MAIS NO FUTURO DO QUE NO PRESENTE; PRIORIZA A EDUCAÇÃO E QUER VER O ESTADO INDUSTRIALIZADO

Olhos voltados muito mais para o futuro. Prioridade para uma Educação que mude os pífios resultados atuais, onde apenas cinco estudantes saídos do ensino médio aprenderam Matemática e onde só cada quatro em dez deles, sabem corretamente o Português. Sem promessa de construir o Heuro, mas com proposta para unir forças neste sentido. Prioridade para a industrialização, para agregar valor aos nossos produtos.

Não há tema que o mais jovem candidato ao Governo de Rondônia não aborde com conhecimento, com números, com propostas concretas para resolver os problemas. Aos 36 anos, professor, veterinário e empresário da Educação, Pedro Abib fala com segurança. Participou da sabatina com os Dinossauros Cícero Moura, Erik Araújo e Sérgio Pires, nesta quinta, o candidato não deixou nenhuma pergunta sem uma opinião segura e uma abordagem que demonstra que está preparado para o desafio.

Abib falou sobre a História do MDB; sobre como o Estado precisa se preparar para enfrentar a Reforma Tributária que chega em janeiro; criticou a falta de diálogo do atual governo com a classe política e garantiu: se eleito, haverá, junto a ele, 12 cadeiras esperando pelos representantes da bancada federal, não importando partido ou ideologia.

Depois de um longo périplo por todo o Estado, usando um Motor Home e levando consigo sua esposa e duas filhas, Abib tem um retrato atualizado dos problemas principalmente dos produtores e da necessidade de um Governo estar muito mais perto do setor que faz a riqueza do Estado.

Ao falar sobre a necessidade de industrialização, exemplificou com o caso da castanha de Guajará Mirim, que é lavada in natura para a vizinha Bolívia, onde lá é industrializada e com muito mais valor, mas para os bolivianos, não para nós.

Ouvir Pedro Abib é se ter a certeza de que é alguém que conhece a terra onde vive e que sabe do que está falando. Não importa o resultado da sua candidatura ao Governo: Rondônia está vendo nascer uma nova liderança política!

JUSTIÇA ELEITORAL AUTORIZA, POR UNANIMIDADE, BRUNO SCHEID A USAR O NOME BOLSONARO NA CAMPANHA AO SENADO

Bruno Bolsonaro Scheid. O nome do candidato ao Senado, que vai aparecer na urna, pode também ser divulgado pela imprensa. Por unanimidade, os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral autorizaram o empresário do agronegócio de Ji-Paraná, a usar o nome do ex-Presidente da República.

Os membros da Corte julgaram improcedente uma representação do Ministério Público Eleitoral, que questionava a mudança no nome e apontava risco de o eleitor ser induzido a erro sobre eventual vínculo familiar com os Bolsonaro.

A denúncia do Ministério Público foi rejeitada pela relatora, Letícia Botelho. Segundo o entendimento apresentado no julgamento, o uso de sobrenome, cognome, apelido ou referência a uma liderança política não configura, isoladamente, ilícito eleitoral. Todos os demais membros do TRE seguiram o voto da relatora.

A decisão também estabelece que a inexistência de parentesco com uma liderança política, não torna fraudulenta a identificação político-eleitoral quando a identidade civil é preservada. Ainda mais quando existem elementos objetivos de vínculo político e pessoal efetivo. Para configurar irregularidade, seria necessária a demonstração de falsa filiação, sucessão familiar ou identidade, disse a análise.

Com a decisão, Bolsonaro Scheid mantém o nome autorizado por Jair Bolsonaro e sua família. Na pesquisa Quest/Rede Amazônica, ele já aparece empatados com Sílvia Cristina e Mariana Carvalho.

A CARNIFICINA NA BR 364 CONTINUA: FORAM 12 MORTES EM APENAS TRÊS ACIDENTES, NAS ÚLTIMAS SEMANAS

Em apenas três acidentes em pouco mais de duas semanas na BR 364 assassina, o total de mortos foi de 12 pessoas. Quatro da mesma família na Ponta do Abunã; três próximo a Jaru e, nesta quinta, mais quatro, em Ouro Preto do Oeste.

Cinco pessoas estavam numa camioneta da Prefeitura da cidade de Jorge Teixeira, quando houve a colisão fatal com um caminhão. Quatro morreram na hora e uma mulher foi levada em estado gravíssimo para o hospital.

É impressionante como os acidentes violento, com múltiplas mortes, se ampliaram nos últimos meses, na famigerada e insegura BR 364. Imaginava-se que, com a privatização da rodovia, com melhorias na sinalização e outras medidas, a situação iria melhorar. Engano. Só piorou.

Mesmo com o preço dos pedágios nas alturas (a meta de faturamento do consórcio para alguns meses, de 40 milhões de reais, já quase duplicou, chegando a 70 milhões) as condições da BR continuam ruins; os motoristas continuam não respeitando a sinalização; a alta velocidade, mesmo em locais perigosos, é a tônica da Rodovia e, enfim, ela está pronta para receber mais corpos.

É importante que os candidatos a todos os cargos eletivos nesta campanha, coloquem a BR 364 em seus discursos. É a única rodovia federal que temos que nos liga ao sul e ao Pacífico e é por ela que transportamos nossas riquezas e nossos problemas. Precisamos de soluções práticas, mas também de uma classe política que se dedique a batalhar por medidas que possam ajudar a poupar vidas.

Doze vítimas fatais em apenas três colisões resume muito bem o que está acontecendo na 364. Lamentável!

CONTRA AS FACÇÕES: CAIADO QUER CONSTRUIR 40 PRESÍDIOS DE SEGURANÇA MÁXIMA, SE ELEITO

Três bilhões de reais para construir pelo menos 40 presídios de segurança máxima, onde ficarão presos todos os líderes do crime organizado e das facções que, hoje, dominam um território onde vivem cerca de 26 milhões de brasileiros. Esta decisão faz parte do programa de governo do candidato à Presidência Ronaldo Caiado.

O tema da segurança pública é, hoje, o mais importante no contexto da campanha eleitoral em curso. O domínio dos criminosos sobre grande parte da população, incentivados por uma legislação feita sob medida para protegê-los e a falta de presídios seguros, para manter a liderança afastada da base, são duas questões básicas que precisam ser enfrentadas.

Caiado tem no seu currículo avanços consideráveis, quando governou Goiás. Os índices de criminalidade registraram quedas expressivas. Segundo dados oficiais, o número de homicídios caiu 62 por cento entre 2018 e 2025, enquanto crimes patrimoniais, como roubos de veículos e de cargas, tiveram reduções superiores a 90 por cento.

Pesquisa nacional aponta que 47 por cento dos eleitores consideram a segurança pública como o maior problema do país. Mesmo tendo restrições por causa da legislação federal e pelo defesa dos bandidos, feitas por organizações de direitos humanos, Ronaldo Caiado acabou com as gangues e a bandidagem sumiu de Goiás.

Ele garante que, se chegar ao comando do país, fará o mesmo em relação ao crime organizado.

ENERGISA INVESTE PESADO PARA ENFRENTAR OS GRAVES PROBLEMAS TRAZIDOS PELO SUPER EL NIÑO

Embora ainda haja muita desinformação, é importante que se conheça mais a fundo a grandeza da Energisa, a distribuidora de energia em Rondônia. Nesta semana, a empresa apresentou o que chama de “Plano de Contingência”, uma forma técnica de dizer dos imensos, complexos e enormes preparativos para combater temporais, chuvas torrenciais e o super El Niño que já chegou por aqui.

A batalha da empresa para manter a energia dentro da maior normalidade possível, envolve números superlativos. Por exemplo: 105 mil horas de treinamento de toda a sua equipe de cerca de 2 mil colaboradores; 23 mil podas realizadas; 17 mil manutenções preventivas e 700 novos equipamentos instaladas nas redes, para diminuir os riscos.

Para se ter ideia dos riscos e da necessidade extrema de que a Energisa se prepare para enfrentar o que vem por aí: no mês de julho de 2025, as chuvas atingiram apenas 4.234 milímetros. Neste ano, o volume, no mesmo mês, bateu nos 33.272 milímetros.

Outro dado assustador: aumentou em 871 por cento o número de raios entre o julho passado e o deste ano. Em 2025, foram 7.098 raios no Estado. Neste ano, 68.910, quase dez vezes mais.

Os preparativos são imensos, até porque 80 por centro da distribuição da energia está na zona rural e em áreas de difícil acesso.

Muita gente especializada envolvida, grandes investimentos feitos, equipamentos especiais utilizados, corrida contra o tempo para recuperar áreas de transmissão atendidas: tudo isso faz parte do chamado “Plano de Contingência” que a Energisa apresentou à imprensa e convidados.

SERÁ VERDADE? MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES DIVULGA UMA FAKE NEWS DURANTE PALESTRA CONTRA FAKE NEWS

O Tribunal de Contas de São Paulo promoveu uma homenagem a quem? Exatamente: ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Depois, em sua palestra, Moraes condenou as redes sociais e defendeu o que ele chamou de mídia tradicional, obviamente se referindo ao tipo de “jornalismo” que faz a Rede Globo, outras emissoras e sites que defendeu a esquerda e o atual governo, além dos atos do próprio Moraes.

Só que, na empolgação, ao condenar as Fake News e se posicionar como grande defensor da democracia, o ministro se empolgou e usou como exemplo...uma Fake. O caso envolve uma pretensa violência militar contra a maior autoridade do Judiciário da Polônia.

Moraes relatou que, na Polônia, o presidente da Suprema Corte teria sido retirado à força da sua cadeira pelo Exército, depois de se negar a cumprir uma decisão do Congresso que diminuiu a idade de 70 para 65 anos, para aposentadoria de ministros.

Na verdade, não foi isso que aconteceu. A história tem apenas uma parte de verdade. O que ocorreu é que a presidente da Suprema Corte (e não um presidente) recorreu da decisão e o Congresso recuou. Ou seja, não houve qualquer intervenção militar no Supremo polonês.

Pelo link https://www.facebook.com/reel/991904907241972 do Facebook é possível assistir o vídeo completo em que a fala de Moraes é contestada. Pelo menos até agora o ministro não corrigiu as informações erradas que deu no encontro no TCE paulista.

PERGUNTINHA

Na sua opinião, com a atual legislação que foi feita para proteger criminosos, tem alguma solução para acabar com a criminalidade, já que em plena audiência de custódia, a maioria dos juízes não quer saber do crime cometido, mas se o bandido foi algemado ou mal tratado, criminalizando a polícia e deixando no esquecimento a existência de suas vítimas?