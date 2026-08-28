Conscientização no trânsito: AMT realizou uma blitz educativa para orientar condutores

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 09h08

A segurança no trânsito começa com informação, atenção e responsabilidade. A AMT realizou uma blitz educativa para orientar condutores sobre atitudes que fazem diferença no dia a dia: respeitar os limites de velocidade, evitar o uso do celular ao volante, usar o cinto de segurança, circular corretamente nas rotatórias e seguir as regras para veículos autopropelidos .

Nosso objetivo é conscientizar para prevenir acidentes e tornar o trânsito de Ji-Paraná mais seguro para todos.

Respeite as regras. Proteja vidas.