SEMAME anuncia plantio de mais de 200 mudas na Associação do Pacarana

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 08h49

Na manhã desta quinta-feira, 27 de agosto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAME) esteve presente na abertura do 9º Concurso Leiteiro do Pacarana, realizado nas dependências da associação.

Atendendo a uma solicitação do presidente da entidade, a secretária de Meio Ambiente, acompanhada do engenheiro ambiental, realizou uma vistoria técnica no local e firmou o compromisso de promover o plantio de mais de 200 mudas de árvores na área da associação.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as áreas de sombra e arborização, proporcionando, no futuro, mais conforto, bem-estar e qualidade ambiental para produtores, famílias e visitantes que participam dos eventos realizados no espaço.

O plantio será iniciado com a chegada do período de chuvas, garantindo melhores condições para o desenvolvimento das mudas.

Cuidar do meio ambiente hoje é plantar qualidade de vida para as futuras gerações.

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