Homem é morto a facadas no residencial Morar Melhor

Por pvhnoticias.com

Publicada em 28/08/2026 às 09h00

Um homem ainda não identificado foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira (28), no residencial Morar Melhor, bairro Aeroclube, em Porto Velho.

Testemunhas contaram apenas que viram o homem envolvido em uma confusão, depois ele saiu correndo e entrou em um apartamento, pouco depois foi encontrado caído sangrando dentro do imóvel.

Uma equipe do Samu foi acionada, mas a vítima já estava sem vida. Moradores do condomínio disseram não conhecer o rapaz e nem quem cometeu o crime.

Após os trabalhos da perícia o corpo foi removido pelo rabecão ao IML, onde aguarda por familiares para fazer o reconhecimento. O DHPP assumiu as investigações.