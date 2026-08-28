Motociclista fica ferido em acidente envolvendo três veículos

Por presidentemedicionline.com

Publicada em 28/08/2026 às 08h40

Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e dois carros nesta quinta-feira (27), no cruzamento da Rua da Saudade com a Avenida Brasil, em Presidente Médici. A vítima foi socorrida por uma equipe de ambulância e encaminhada ao pronto-socorro para atendimento médico.

Além dos danos nos veículos envolvidos, um poste de iluminação pública foi atingido e acabou quebrado. A Polícia Militar esteve no local, realizou o isolamento da área e acompanhou os trabalhos da perícia técnica.

Após a realização dos procedimentos periciais, o local foi liberado e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do acidente e adotar as medidas cabíveis.