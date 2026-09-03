Vera Paixão destaca importância do planejamento para fortalecer serviços públicos e a causa animal

Por Assessoria

Publicada em 03/09/2026 às 11h58

A situação da clínica municipal de castração, tema de manifestação de tutores e resgatadores de cães e gatos, chama atenção para um problema que vai além da causa animal: a falta de planejamento para garantir a continuidade dos serviços públicos após a conclusão de uma obra.

Para a candidata a deputada federal Dra. Vera Paixão, os recursos públicos precisam ser investidos e novas estruturas são importantes para atender às necessidades da população. No entanto, o planejamento não pode terminar com a inauguração de um prédio.

“O recurso do deputado cumpriu seu papel de erguer a estrutura, mas a Prefeitura falhou em todo o resto. Em Vilhena, a gestão municipal simplesmente cruzou os braços: não planejou o custeio, não previu quadro de servidores e não estruturou o serviço. De nada adianta o deputado enviar recursos se o Poder Executivo não faz o básico do seu dever de casa, transformando um investimento público em um prédio fantasma.”

“Antes de iniciar uma obra, é preciso pensar: como esse serviço será mantido? Haverá recursos próprios? Será possível estabelecer parcerias? Qual será a estrutura necessária para garantir o atendimento? Um projeto público precisa ser viável do começo ao funcionamento permanente.”

A candidata ressalta que a busca por recursos estaduais e federais pode contribuir para fortalecer os municípios, mas defende que esses investimentos estejam ligados a projetos com planejamento e condições reais de continuidade.

“O papel de uma deputada federal é também buscar investimentos para a região e ajudar os municípios a viabilizar projetos importantes. Mas os recursos precisam encontrar projetos bem planejados, para que cada investimento se transforme em atendimento e serviço para a população.”