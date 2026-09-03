Atendimento 24 horas muda rotina de moradores e fortalece saúde na Ponta do Abunã

Por Taiana Mendonça

Publicada em 03/09/2026 às 11h56

A Sala de Estabilização do distrito de Vista Alegre do Abunã alcançou a marca de 1.749 atendimentos no período compreendido entre 31 de março e 31 de julho de 2026. Os dados constam no balanço quadrimestral divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que apresenta o número total da assistência médica prestada aos moradores do distrito e das linhas rurais da região.

A implantação do serviço descentralizou o atendimento de urgência e emergência e ajudou a aliviar a fila do posto de saúde na Ponta do Abunã. Antes da abertura da unidade 24 horas, a assistência na localidade ficava concentrada na Unidade Básica de Saúde da Família, voltada ao acompanhamento agendado e rotineiro. Ocorrências no período noturno, acidentes de trânsito e complicações na gravidez dependiam do deslocamento imediato para Porto Velho ou Rio Branco sem o suporte pré-hospitalar no local.

Para o prefeito Léo Moraes, a descentralização dos serviços é fundamental para garantir atendimento mais rápido e digno à população que vive distante da sede do município.

“Quem mora nos distritos também precisa ter a certeza de que vai encontrar atendimento quando mais precisar. Esses 1.749 atendimentos mostram que a Sala de Estabilização está cumprindo uma função essencial: levar saúde para perto das pessoas, reduzir deslocamentos e dar uma resposta rápida em situações que não podem esperar”.

Para a gerente da unidade, Maria Juliana, a presença contínua da equipe alterou a rotina de atendimento da comunidade local e da zona rural. "A Sala de Estabilização veio para suprir uma necessidade do nosso distrito. Antes, a população ficava desassistida fora do horário de expediente da unidade básica e, em casos graves, dependia exclusivamente do deslocamento para a capital ou para o estado vizinho. Hoje, contamos com uma equipe preparada para fazer o primeiro atendimento, estabilizar o paciente e garantir assistência imediata a qualquer hora do dia ou da noite".

A unidade opera com equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores de ambulância em regime de plantão 24 horas. A estrutura realiza o acolhimento, a triagem com classificação de risco, a administração de medicamentos e a estabilização clínica. Nos casos que exigem internação ou assistência de maior complexidade, a equipe realiza a transferência de ambulância para o centro de referência no distrito de Extrema.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou a relevância dos indicadores para o fortalecimento da rede de saúde nos distritos. "Os números demonstrados nesses quatro meses de funcionamento confirmam a importância dos investimentos na descentralização da saúde pública. A diretriz da gestão é a aproximação dos serviços essenciais da população, garantindo que os moradores dos distritos mais distantes da sede do município tenham um atendimento ágil e resolutivo no momento em que necessitarem".

Além dos casos urgentes, a Sala de Estabilização atende a população nos horários em que a unidade básica de saúde está fechada, garantindo o cuidado médico até a melhora do paciente ou o encaminhamento necessário.