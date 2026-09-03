Expedito Netto, Luciana Oliveira e o “Time do 13” terão agenda conjunta nesta quinta-feira em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 03/09/2026 às 13h50

Teixeirópolis será palco, nesta quinta-feira (3), de uma intensa agenda política de campanha da Federação Brasil da Esperança, reunindo candidatos proporcionais e majoritários, lideranças locais, militantes e a população em torno das eleições de 2026.

O candidato ao Governo de Rondônia, Expedito Netto (PT), número 13, candidato do presidente Lula no Estado, estará no município acompanhado da candidata ao Senado Luciana Oliveira, 133, além de candidatos a deputado estadual e federal que integram o projeto político da Federação Brasil da Esperança.

Entre as presenças estão Fátima Cleide, 13133, candidata a deputada estadual; Cláudia de Jesus, 13123, candidata à reeleição para a Assembleia Legislativa; Márcia Regina, 1331, candidata a deputada federal; e Anselmo de Jesus, 1312, candidato a deputado federal, além de outros integrantes da chapa.

A programação começa às 14 horas, com um grande encontro de Expedito Netto e Luciana Oliveira com lideranças políticas de Teixeirópolis, incluindo vereadores do município.

Às 16h, os candidatos percorrem o comércio local, conversando diretamente com comerciantes, trabalhadores e moradores. A proposta é fazer da caminhada um momento de escuta, diálogo e apresentação das propostas para Rondônia.

A agenda será encerrada às 19h30, com um grande encontro de Expedito Netto e Luciana Oliveira em Teixeirópolis, reunindo apoiadores, lideranças e a população.

Mais do que uma agenda eleitoral, a passagem por Teixeirópolis reforça a estratégia de Expedito Netto de percorrer os municípios, ouvir a população e apresentar um projeto para Rondônia construído em parceria com o governo do presidente Lula.

A ideia do organizadores é transformar esta data em uma “quinta de Teixeirópolis é 13”. É Lula no Brasil, Expedito Netto em Rondônia”, juntamente com um time de candidatos comprometidos em fortalecer a representação do estado.

AGENDA — QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO

14h — Encontro com lideranças e vereadores

16h — Caminhada pelo comércio de Teixeirópolis

19h30 — Grande encontro com Expedito Netto e Luciana Oliveira