Sucessão estadual mobiliza lideranças políticas, decisão somente no segundo turno, PT e PL estariam juntos na sucessão estadual?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/09/2026 às 14h00

Governador – Nos bastidores da política um dos assuntos predominantes é a certeza de as eleições a governador em segundo turno em Rondônia. Estamos a 32 dias das Eleições Gerais de 4 de outubro, onde serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices. Das três vagas ao Senado, duas estarão em disputa. Hoje são ocupadas pelos senadores Confúcio Moura, que preside o MDB no Estado, e Marcos Rogério, presidente do PL em Rondônia. Confúcio não disputará cargos eletivos (pendurou as chuteiras na política), e Rogério é candidato a governador. Em busca das duas vagas estão nove candidatos, a maioria em condições de chegar e, segundo as pesquisas publicadas em órgãos de comunicação do Estado, cinco estariam em condições de ocuparem as duas vagas, prenúncio de disputa ferrenha pelas cadeiras. Mas o assunto na coluna de hoje é a sucessão estadual.

Candidatos – Como garantem os mais atentos analistas políticos do Estado, não há chances de vencedor em primeiro turno. E os dois que chegarem ao segundo turno dependerão muito de uma composição sólida para conseguir se eleger governador. As pesquisas apresentam com mais de um dígito Marcos Rogério (PL), náo tendo como adversários Adailton Fúria (PSD), ex-prefeito de Cacoal; ex-deputado federal Expedito Netto (PT), e Hildon Chaves (UB), ex-prefeito de Porto Velho. Concorrem seis candidatos. Os demais tiveram menos de dois dígitos na preferência dos eleitores. Dos quatro mais bem votados, temos três candidatos de centro-direita, Rogério, Hildon e Fúria, e somente Netto de esquerda. Com os dados em mãos os analistas fazem simulações para um segundo turno, que apresenta um quadro dos mais interessantes.

2º turno – Como as possibilidades de se eleger o futuro governador de Rondônia no primeiro turno são nulas, há várias simulações para se tentar chegar a um provável-futuro sucessor de Marcos Rocha (PSD), que está no segundo mandato seguido, preside o PSD no Estado e tem como candidato Fúria, que é do seu partido. Na possibilidade de Rogério e Fúria em um segundo turno, quem teria o apoio de Hildon e Netto? Com certeza o PT de Netto não fecharia acordo com Rogério, porque os militantes são opositores extremos, inimigos políticos, até. Netto chegando também não teria a parceria do grupo de Rogério, pois ambos são extremistas. E Hildon no segundo turno poderia ter o apoio do PT? Acreditamos que não. Mas do PL de Rogério, sim. Hildon chegou a ser convidado para vice do senador, mas optou pela candidatura a governador. Fúria, que tem Rocha como “cabo eleitoral” também não teria a força do PT, que teria, segundo as últimas eleições, em torno de 19% a 21% dos votos válidos em Rondônia, a maioria em Porto Velho. Isso representa muito em um segundo turno, mais do eleitor petista, que vota fechado com o partido.

Futuro – Como em eleições não há como prever o futuro com exatidão, mas dar palpite sim, os candidatos que estão em condições de se eleger governador devem “costurar” o futuro político com estratégia, critério e determinação já no primeiro turno. Mas é possível prever que os dois candidatos de tendências eleitorais extremas PL e PT, direita e esquerda, Rogério e Netto, respectivamente, terão enormes dificuldades para conseguirem os votos um do outro. Assim como a direita não vota nos candidatos do PT, os eleitores de esquerda não votam nos candidatos do PL. Assim foi em 2022, nas eleições a presidência da República, com Lula e Bolsonaro, onde o eleitor ficou condicionado a escolher um dos dois, desde o primeiro turno. Na época Lula conseguiu reunir a maioria de os eleitores e superou Bolsonaro, que não conseguiu um novo mandato. As eleições a governador de Rondônia caminham no mesmo rumo. O percentual de eleitores de esquerda poderá, ou deverá ser o fiel na balança em um segundo turno. Quem viver verá...

Deputados – A legislatura atual da Assembleia Legislativa é de 24 deputados. Estão na busca de um novo mandato 21 deles. Os demais são candidatos a outros cargos eletivos. Cirone Deiró (UB-Cacoal) é candidato a vice-governador na chapa de Hildon Chaves, e o delegado Rodrigo Camargo (Podemos), também como vice, mas do senador Marcos Rogério, que concorre à sucessão estadual. Jean Oliveira, (PRD-PVH) e Alan Queiroz PL-PVH), que estavam com problemas para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral foram liberados. Já Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras), não conseguiu registrar a candidatura para disputar mais uma reeleição. Neiva recebeu 20.895 votos nas eleições de 2022 e foi o quinto mais bem votado. A expectativa é que cerca de 60% dos parlamentares conseguirão a reeleição.

Respigo

No Respigo de ontem publicamos que o candidato ao Senado pelo PL, Bruno Scheidt é de centro-direita. O correto é extrema-direita +++ A deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado está em Porto Velho e promove na tarde de hoje (3) em Candeias do Jamari o evento denominado Caminhada do Bem, dentro da sua programação na caminhada rumo ao Senado Federal. A manifestação inicia no Terminal Rodoviário, a partir das 15h, e encerramento no local da Feira Municipal, imediações do Supermercado Fortal +++ No domingo (6) será realizado o 6º Leilão Direito de Viver, em Candeias do Jamari, em benefício do Hospital de Amor, especializado no tratamento de câncer. O leilão ocorrerá na Chácara Maria Eduarda, Distrito de Nova Samuel a partir das 10h +++ A informação é de bastidor, mas real. Importante órgão público do Estado contratou serviço de espionagem de primeiro mundo +++ Tudo o que se passa no local (conversas, telefonemas, etc) é registrado pelo equipamento. A informação é que teria custado a bagatela de R$ 11 milhões +++ Será que os “inquilinos” do local estão cientes do que poderá ocorrer no futuro? Seria o mesmo que produzir provas contra si, além de acabar com a privacidade +++ O Guardião do MP seria obsoleto diante da tecnologia avançada de o serviço contratado. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém +++ Clássico GreNal hoje (3) em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, as 19h. O jogo é válido pela Copa do Brasil +++ No primeiro jogo ocorreu empate (0x0) e o vencedor está classificado para as semifinais. Em caso de novo empate a decisão será nos pênaltis.