Por Asssessoria

Publicada em 03/09/2026 às 14h41

Obras na Praça Padre Ângelo Spadari alteram endereço das feiras livres que acontecem nas sextas e domingos

Medida começa a valer em 11 de setembro e mantém o funcionamento das duas feiras em novos pontos, durante o período de intervenções na praça

A Prefeitura de Vilhena começou as obras de revitalização da Praça Padre Ângelo Spadari, um dos mais antigos espaços públicos de lazer da cidade. A modernização do local contará com um investimento de mais de R$ 1 milhão, custeado integralmente com recursos próprios do município.

Em razão das intervenções, as feiras livres de sexta-feira e domingo, que funcionam temporariamente na praça devido a reformas em seus barracões de origem, mudarão de endereço a partir do dia 11 de setembro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic), as feiras terão locais distintos de funcionamento. Enquanto a feira de domingo funcionará na Rua Princesa Isabel, ao lado da Praça Padre Ângelo Spadari, a de sexta acontecerá no estacionamento do Barracão da Feira do Bairro São José.

A mudança é temporária e tem como objetivo garantir a segurança de feirantes e frequentadores durante a execução das obras, permitindo que a revitalização da Praça Padre Ângelo Spadari avance sem interromper o funcionamento das feiras livres.