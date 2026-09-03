Starfit e Associação Reação chegam às finais do futsal dos JAVs 2026 em Vilhena

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/09/2026 às 14h35

Starfit e Milão CRC Castilho Dudel disputarão o título masculino do futsal nos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs 2026). As equipes garantiram presença na decisão após vencerem seus compromissos nas semifinais. A Starfit derrotou o Marreco Titanium por 3 a 0, enquanto o Milão superou o Prosprey FC por 7 a 2.

Os números das duas equipes também mostram equilíbrio na campanha. A Starfit chega à final com o melhor ataque e a defesa menos vazada da competição, com 35 gols marcados e sete sofridos. O Milão contabiliza 34 gols a favor e oito contra. A partida que definirá o campeão masculino está marcada para as 21h desta sexta-feira, 4.

Antes da decisão entre os homens, Associação Reação e Ambev entrarão em quadra pelo título feminino. A Associação Reação avançou ao vencer o América por 3 a 1 na semifinal e chega à final com aproveitamento de 100% na competição. O time marcou 34 gols e sofreu quatro, números que representam o melhor ataque e a defesa menos vazada do torneio.

A Ambev conquistou a outra vaga ao derrotar o Fury FC por 3 a 2. A equipe soma cinco vitórias e uma derrota nos JAVs 2026, com 22 gols marcados e sete sofridos, desempenho que corresponde ao segundo melhor ataque e à segunda melhor defesa da disputa feminina.

A final feminina será realizada às 19h30. Na sequência, às 21h, ocorrerá a decisão masculina. As duas partidas serão disputadas no Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira de Oliveira, em Vilhena.