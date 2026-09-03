SINJUR lança aplicativo e moderniza o acesso dos filiados aos serviços do sindicato diretamente pelo celular

Por SINJUR

Publicada em 03/09/2026 às 14h19

Acaba de ser lançado o aplicativo oficial do SINJUR, uma nova ferramenta criada para tornar ainda mais rápido, fácil e prático o acesso às informações e aos serviços do sindicato, diretamente pelo celular.

No aplicativo, o filiado encontra, de forma simples e organizada, notícias, serviços, emissão de carteirinha e diversos outros recursos que já estão disponíveis no site do SINJUR.

A iniciativa faz parte do compromisso do sindicato de acompanhar as transformações tecnológicas e estar atento às últimas tendências de comunicação e relacionamento digital. A Diretoria de Comunicação trabalha diariamente para trazer novidades, modernizar os canais de comunicação e, principalmente, facilitar cada vez mais o contato dos filiados com o SINJUR.

Para instalar o aplicativo, basta acessar o link abaixo pelo celular e seguir as instruções apresentadas na tela. Não é necessário procurar ou baixar o aplicativo pela loja de aplicativos do seu aparelho.

Acesse: https://appsapiens.com.br/sinjur/app_instal/

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