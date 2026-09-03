Sebrae Data Day mostra como dados podem transformar decisões nos pequenos negócios

Por SEBRAE-RO

Publicada em 03/09/2026 às 14h25

Em um mercado cada vez mais competitivo, tomar decisões com base em informações deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade para os pequenos negócios. Com o objetivo de disseminar a cultura do uso estratégico de dados entre empreendedores e empresários, o Sebrae em Rondônia realiza, no dia 15 de setembro, às 8h, no L'Acordes Hotel, em Porto Velho, o Sebrae Data Day.

O evento gratuito conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho (CDL Porto Velho), da Associação dos Jovens Empresários de Rondônia (AjeRO) e da Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho (ACEP), e reunirá especialistas do circuito nacional para apresentar soluções práticas voltadas à gestão orientada por dados e ao uso da inteligência artificial nos pequenos negócios.

A programação contará com a palestra "O Poder dos Dados para o Pequeno Negócio", ministrada por André Nunes; "Dados que Todo Empreendedor Deve Acompanhar", com Amanda Graciano; e "IA para Pequenos Negócios", conduzida pelo Dr. Juan Pablo, que apresentará aplicações práticas da inteligência artificial para aumentar a produtividade e apoiar a tomada de decisões nas empresas.

O Sebrae Data Day foi desenvolvido para mostrar que a utilização de dados não é uma realidade exclusiva das grandes corporações. Informações presentes no cotidiano das empresas podem ser transformadas em conhecimento estratégico para apoiar decisões, reduzir riscos e identificar oportunidades de crescimento.

Dados sobre vendas, perfil dos consumidores, produtos mais procurados, períodos de maior movimento e desempenho de ações de divulgação, por exemplo, podem ajudar o empresário a compreender melhor seu negócio, identificar padrões de comportamento e realizar ajustes de forma mais rápida e eficiente.

Dados para planejar o futuro

O uso estratégico dessas informações também contribui para reduzir decisões baseadas apenas na percepção ou na experiência. Embora a vivência do empreendedor continue sendo importante, a combinação entre conhecimento de mercado e análise de dados proporciona uma visão mais ampla dos caminhos que podem ser seguidos.

Nesse contexto, o Sebrae atua como facilitador, levando conhecimento, ferramentas e metodologias que ajudam os empresários a transformar informações em estratégias. A iniciativa também reforça a necessidade de os pequenos negócios acompanharem as mudanças no comportamento dos consumidores e as novas formas de fazer negócios em um ambiente cada vez mais digital.

Mais do que reunir números, a cultura de dados significa saber interpretar informações e utilizá-las para orientar a gestão. Para o empreendedor, isso pode representar desde ajustes nas estratégias comerciais até a identificação de novas oportunidades de mercado.

Pequenos negócios

A adoção de uma gestão orientada por dados está alinhada ao processo de transformação digital vivenciado pelos pequenos negócios. Com o avanço das ferramentas digitais, empresas de diferentes portes passaram a ter acesso a uma quantidade cada vez maior de informações sobre consumidores, vendas e mercado. Embora o tema ainda possa parecer distante da realidade de muitos pequenos empreendedores, o uso estratégico de dados deixou de ser uma prática restrita às grandes corporações e passou a fazer parte dos desafios e oportunidades enfrentados pelas empresas de menor porte.

O desafio, portanto, está em transformar esses dados em conhecimento que possa ser aplicado na prática. Ao promover o Sebrae Data Day, o Sebrae em Rondônia reforça a importância de preparar os pequenos negócios para esse novo cenário, contribuindo para que empreendedores tenham mais elementos para planejar, tomar decisões e buscar crescimento de forma sustentável.

Para quem está à frente de uma pequena empresa, conhecer os próprios números pode ser o primeiro passo para compreender melhor o negócio. Em um ambiente de mudanças constantes, decisões mais bem informadas podem significar uma maior capacidade de aproveitar oportunidades, identificar tendências de mercado e enfrentar desafios com mais segurança.