Rolim de Moura participa de oficina estadual para aprimorar serviços da Assistência Social

Por Assessoria

Publicada em 03/09/2026 às 14h46

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), participa, de 2 a 4 de setembro, da Oficina Prática sobre Metodologia, Fluxo e Padronização dos Serviços e Monitoramento da Vigilância Socioassistencial no Estado de Rondônia, com ênfase no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Representando o município no evento estão a secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, e a coordenadora de Vigilância Socioassistencial, Ewellym Gabriela.

A capacitação tem como objetivo contribuir para o aprimoramento da gestão da política de assistência social nos municípios, com atividades voltadas à construção e padronização dos serviços, além da apresentação de metodologias e instrumentos técnicos para o monitoramento municipal no âmbito do SUAS.

Durante a programação, são abordados procedimentos relacionados à organização dos serviços, definição de fluxos, utilização de instrumentos técnicos e acompanhamento das ações desenvolvidas pela rede socioassistencial.

A Vigilância Socioassistencial é uma importante ferramenta para a gestão do SUAS, pois contribui para a identificação das demandas e situações de vulnerabilidade existentes no território, subsidiando o planejamento e a avaliação das políticas públicas.

A participação de Rolim de Moura reforça o compromisso da Administração Municipal com a qualificação dos serviços, o aprimoramento da gestão e o fortalecimento das políticas de assistência social, buscando garantir atendimento cada vez mais organizado e eficiente à população.