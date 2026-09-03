Prefeitura de Pimenta Bueno apresenta ações ambientais durante a 41ª EXPOPIB

Por SEMMA

Publicada em 03/09/2026 às 14h50

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), participa da 41ª EXPOPIB, apresentando ao público projetos e ações voltados à preservação ambiental e à qualidade de vida no município.



Durante o evento, a SEMMA disponibiliza um estande para que a população possa conhecer as iniciativas desenvolvidas pela Secretaria e receber informações sobre ações de educação e conscientização ambiental.

Projeto Recuperar – Rio Pimenta Bueno

Entre os destaques está a réplica de uma nascente, utilizada para apresentar o Projeto Recuperar – Rio Pimenta Bueno, desenvolvido em parceria com a SEDAM. A iniciativa prevê a recuperação de 812 nascentes da Sub-bacia do Baixo Pimenta Bueno, reforçando a importância da preservação dos recursos hídricos.



A apresentação busca aproximar a população do projeto e destacar a importância da conservação das nascentes e dos cursos d'água para o município.

Setembro Cinza – Contra as Queimadas

A Secretaria também apresenta a campanha Setembro Cinza – Contra as Queimadas, com orientações sobre prevenção e conscientização em relação às queimadas e aos incêndios.A campanha destaca os impactos dessas ocorrências sobre o meio ambiente, a saúde, a fauna e a flora, reforçando a importância da prevenção e da responsabilidade coletiva.

Doação de mudas

Outro trabalho apresentado é o desenvolvido pelo Horto Municipal, responsável pela produção e disponibilização de mudas para doação à população. A ação incentiva a arborização, a recuperação de áreas e a ampliação dos espaços verdes do município.

O estande também conta com a participação do Departamento de Bem-Estar Animal, que apresenta informações sobre cuidado, proteção e responsabilidade com os animais.

A SEMMA convida a população a visitar o estande durante a 41ª EXPOPIB e conhecer de perto as ações ambientais desenvolvidas no município.