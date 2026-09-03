Busca Ativa Escolar: Prefeitura promove capacitação voltada para o combate à evasão escolar de crianças e adolescentes

Por Assessoria

Publicada em 03/09/2026 às 14h59

A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Educação – Semed, promoveu, na última quarta-feira (02), a formação Masterclass Busca Ativa Escolar – Projeto Pontes pela Educação, ministrada por técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO).

Profissionais dos municípios de Jaru, Governador Jorge Teixeira, Theobroma e da Superintendência Regional de Educação participaram do treinamento, que aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaru – Acij, e contou com palestras sobre práticas utilizadas no enfrentamento ao abandono e à exclusão escolar.

Os auditores José Carlos de Souza Colares, Carlos Santiago de Albuquerque, a coordenadora regional do Busca Ativa Escolar, Elizabeth Colaço Vilarim, e a Defensora Pública Dra. Késia Gonçalves de Abrantes Neiva, falaram sobre o processo de identificação, acompanhamento e encaminhamento de crianças e adolescentes que não estejam frequentando o ambiente escolar.

A secretária de educação, Cleide Gonçalves Prates, comentou sobre outro ponto importante abordado na capacitação. “A Busca Escolar é feita por uma equipe intersetorial que envolve as áreas de educação, desenvolvimento social, saúde, conselho tutelar e equipes escolares, por isso, os participantes também receberam informações valiosas sobre alinhamento e articulação dos setores envolvidos”, destacou.

Cleide lembrou também que a população pode contribuir com a Busca Escolar, denunciando casos de evasão escolar por meio dos telefones (69) 99956-7092 e (69) 99327-8506.